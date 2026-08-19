ملایی: مقاومت ملت ایران ادامه مسیر رزمندگان دفاع مقدس است

علی ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استغاثه و امدادخواهی رهبر عزیزمان از مردم این است که میدان‌ها را خالی نکنند و در برابر دشمنان با قدرت ایستادگی کنند.

وی افزود: پاسخ مردم به این مطالبه رهبر انقلاب باید با حضور در صحنه و مقاومت همراه باشد و ما باید همواره اعلام کنیم که در مسیر ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم هستیم.

آزاده دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در قرآن کریم نمونه‌های متعددی از مقاومت و استقامت مؤمنان در برابر دشمنان بیان شده است؛ از جمله ماجرای حضرت موسی(ع) و بنی‌اسرائیل که پس از تحمل سختی‌های فراوان، با امداد الهی از دریا عبور کردند و فرعون و سپاهیانش گرفتار عذاب الهی شدند.

ملایی تصریح کرد: حضرت موسی(ع) پس از تحمل فشارها و آزارهای فراوان، دست به دعا برداشت و از خداوند یاری خواست و در نهایت وعده الهی محقق شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که دعا باید در کنار مقاومت و ایستادگی باشد.

وی بیان کرد: خداوند در قرآن به پیامبر اکرم(ص) و مؤمنان دستور می‌دهد که استقامت کنند و از مسیر حق عقب‌نشینی نکنند؛ حتی پیامبر(ص) فرمودند سوره هود و فرمان استقامت، مرا پیر کرد، چراکه مقاومت هزینه دارد و انسان باید برای ایستادگی آماده تحمل سختی‌ها باشد.

این آزاده جنگ تحمیلی ادامه داد: همان‌گونه که بنی‌اسرائیل با فرمان الهی از دریا عبور کردند و دشمن آنها گرفتار شد، ملت ایران نیز در طول سال‌های گذشته با تکیه بر خداوند و ایستادگی توانسته است از بسیاری از مشکلات و توطئه‌ها عبور کند.

ملایی اضافه کرد: یکی از نمونه‌های تاریخی، حوادث مربوط به حمله عراق به کویت است؛ صدام با اعتماد به حمایت‌های خارجی وارد کویت شد، اما در ادامه با فشارهای بین‌المللی مجبور به عقب‌نشینی شد و نیروهای عراقی هنگام بازگشت نیز هدف حملات نیروهای ائتلاف قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: این حوادث نشان داد که اعتماد به آمریکا و قدرت‌های غربی تا چه اندازه می‌تواند برای کشورها هزینه‌ساز باشد و ملت‌ها نباید سرنوشت خود را به وعده‌های این قدرت‌ها گره بزنند.

آزاده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: صدام با تصمیم‌های جاه‌طلبانه و اعتماد به حمایت خارجی، هم مردم عراق و هم ملت ایران را با خسارت‌های سنگینی مواجه کرد و نتیجه این سیاست‌ها، کشته و آواره شدن شمار زیادی از مردم منطقه بود.

ملایی بیان کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که آمریکا قابل اعتماد نیست و تجربه کشورهای منطقه نیز این واقعیت را نشان داده است؛ بنابراین مسئولان و مردم باید از تاریخ درس بگیرند و در تصمیم‌گیری‌های خود به وعده‌های دشمنان اعتماد نکنند.

وی ادامه داد: دوران اسارت نیز برای رزمندگان ایرانی سرشار از سختی و مقاومت بود. حتی زمانی که قرار شد اسرا به کشور بازگردند، شرایط به گونه‌ای بود که عراقی‌ها اعلام کردند دیگر امکان نگهداری اسرا را ندارند و مقدمات بازگشت آنان فراهم شد.

این آزاده دوران دفاع مقدس یادآور شد: بازگشت آزادگان به میهن اسلامی از ۲۶ مردادماه آغاز شد و این روزها یادآور یکی از شیرین‌ترین حوادث پس از دوران دفاع مقدس است؛ روزهایی که ملت ایران چشم‌انتظار بازگشت فرزندان خود از سال‌های اسارت بودند.

ملایی تاکید کرد: رزمندگان و بسیجیان ایران در دوران دفاع مقدس با شجاعت و ایمان در برابر دشمن ایستادند و حتی دشمن نیز به توانمندی و روحیه مقاومت نیروهای ایرانی اذعان داشت.

وی بیان کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، پیش از ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) مردمانی برای فراهم کردن مقدمات ظهور تلاش می‌کنند و امیدواریم ملت ایران نیز با ادامه مسیر مقاومت، ایمان و ایستادگی، زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی(عج) باشد.