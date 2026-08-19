به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرکریمی، ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از بقاع متبرکه شهرستان‌های ورامین و پیشوا از تداوم برنامه‌های اوقاف برای توسعه انرژی خورشیدی در بقاع متبرکه استان تهران خبر داد.

میرکریمی اظهار کرد: بهره‌گیری از انرژی خورشیدی یکی از موضوعات مورد توجه در سطح کشور است و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در برخی بقاع متبرکه استان تهران طرح‌های انرژی خورشیدی اجرا شده و به مرحله ایجاد درآمد پایدار رسیده است و برنامه‌ریزی برای توسعه این طرح‌ها در سایر بقاع نیز متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط موجود دنبال می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران با بیان اینکه استفاده از انرژی خورشیدی باید متناسب با ظرفیت زمین و کاربری‌های موجود انجام شود، گفت: در موقوفاتی که زمین مناسب برای استقرار نیروگاه‌های خورشیدی وجود دارد، می‌توان از این ظرفیت برای تولید انرژی و ایجاد درآمد پایدار استفاده کرد.

وی ادامه داد: در برخی بقاع که با محدودیت فضا مواجه هستند، از پشت‌بام امامزادگان، سالن‌ها و سایر فضاهای مناسب برای نصب تجهیزات خورشیدی استفاده شده است.

میرکریمی همچنین به مسائل عمرانی و میراثی برخی بقاع متبرکه اشاره کرد و گفت: در مواردی هماهنگی‌های لازم با میراث فرهنگی انجام شده و در برخی دیگر نیز مقرر شده پیگیری‌های لازم از طریق سازمان میراث فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط انجام شود.

وی افزود: برای رفع مشکلات بقاع متبرکه، در صورت نیاز هماهنگی با شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر، ائمه جمعه و فرمانداران انجام خواهد شد تا با رعایت ضوابط قانونی، زمینه اجرای طرح‌های مشترک فراهم شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران با تأکید بر امکان تلفیق ضوابط میراث فرهنگی و نیازهای توسعه‌ای بقاع متبرکه اظهار کرد: تجربه برخی مناطق نشان داده است که می‌توان با رعایت الزامات قانونی، نیازهای عمرانی و فرهنگی بقاع را نیز تأمین کرد.

میرکریمی در ادامه سفر خود از امامزاده جعفر(ع) پیشوا، امامزاده سید فتح‌الله(ع)، امامزاده حسین‌رضا(ع) و بقعه متبرکه یوسف‌رضا(ع) بازدید و در جریان فعالیت‌های فرهنگی، عمرانی و مسائل مرتبط با این اماکن قرار گرفت.

وی هدف از این بازدیدها را بررسی میدانی ظرفیت‌های بقاع متبرکه، شناسایی نیازهای عمرانی و فرهنگی و استفاده هدفمند از ظرفیت موقوفات برای توسعه این اماکن عنوان کرد.