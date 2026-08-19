جودوی همدان در جمع سه هیئت برتر کشور قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان ترکاشوند ظهر چهارشنبه در مجمع سالیانه هیئت جودوی استان همدان با تقدیر از عملکرد مدیریت هیئت، اظهار کرد: پویایی و فعالیت‌های هدفمند هیئت جودوی همدان قابل‌تقدیر است و جایگاه فعلی استان همدان در زمره سه هیئت برتر کشور دستاوردی است که با یک برنامه‌ریزی منسجم و کار ساختاری محقق شده است.

وی موفقیت‌های کسب‌شده را حاصل خرد جمعی دانست و افزود: این جایگاه ممتاز نتیجه تلاش تک‌محوری نیست بلکه خروجی زحمات مجموعه‌ای از هیئت‌های فعال شهرستان‌ها، مربیان دلسوز، پیشکسوتان و جامعه هدف جودو است که با همدلی در مسیر توسعه این رشته گام برمی‌دارند.

دبیر فدراسیون جودو با اشاره به افتخارآفرینی مریم بربط جودوکار ملی‌پوش همدانی تصریح کرد: موفقیت‌های این قهرمان ارزشمند نه تنها مایه افتخار استان همدان بلکه سرمایه‌ای برای کشور است.

وی ادامه داد: حضور چهره‌های شاخصی نظیر مریم بربط موید آن است که با شناسایی استعدادهای بومی و بهره‌گیری از برنامه‌های صحیح آموزشی می‌توان قهرمانان بزرگی را به بدنه ورزش ملی تزریق کرد.

ترکاشوند در پایان با تاکید بر حفظ این روند صعودی خاطرنشان کرد: برای اینکه همدان جایگاه کنونی خود را در جمع هیئت‌های برتر کشور تثبیت و تقویت کند، حفظ انسجام درون‌سازمانی، توجه ویژه به ظرفیت‌های شهرستان‌ها، حمایت مستمر از مربیان و پایش و استعدادیابی مداوم از ارکان اصلی است که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.