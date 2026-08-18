آرش میراسماعیلی خواستار انتشار فهرست کامل کاروان ایران در ناگویا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه آرش میراسماعیلی خطاب به محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک آمده است:

«ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جنابعالی و همکاران محترم در کمیته ملی المپیک و با آرزوی توفیق و سربلندی برای کاروان ورزشی کشور در بازی های آسیایی ناگویا۲۰۲۶، به استحضار می رساند اینجانب به عنوان عضو مجمع کمیته ملی المپیک، با توجه به ابهامات و شائبه های بوجود آمده پیرامون نحوه و ضوابط حضور همراهان در بازی های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ و بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ و با هدف شفاف سازی افکار عمومی و رفع هرگونه شائبه، خواهشمند است دستور فرمائید فهرست کامل و نهایی نفرات اعزامی (اعم از ورزشکار، مربی، سرپرست، کادر سرپرستی و همراهان) به همراه عنوان و مسئولیت هر یک در سایت کمیته ملی المپیک منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

اهمیت این موضوع، به ویژه با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و هزینه های قابل توجه اعزام و حضور افراد در رویدادهای بین المللی، دوچندان می باشد. براساس اطلاعات و برآوردهای موجود، هزینه پیش‌بینی شده (برای حضور هر نفر) در بازی‌های آسیایی مبلغی بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان بوده است.

از این رو شفافیت در خصوص تعداد و عنوان افراد اعزامی، نحوه انتخاب آنان و جایگاه سازمانی هریک می تواند موجب افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از شکل گیری هرگونه ابهام و شائبه شود.

همچنین با توجه به اینکه شرح وظایف و حدود اختیارات سرپرست کاروان مشخص می باشد. با عنایت به حضور دبیرکل کمیته ملی المپیک از ابتدا تا انتهای مسابقات (از جمله بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، بازی‌های کشورهای اسلامی و بازی‌های ساحلی)، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص ضرورت و مبنای حضور ایشان، شرح وظایف و حدود مسئولیت‌های ایشان در طول این رویدادها، توضیحات شفاف و رسمی ارائه شود.



بدیهی است تبیین دقیق حدود وظایف ایشان، ضمن جلوگیری از هرگونه تداخل احتمالی در امور سرپرستی، می‌تواند به حفظ نظم مدیریتی، پاسخگویی و شفافیت بیشتر در فرآیند اعزام کمک نماید.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع، اطلاعات و توضیحات لازم در خصوص موارد فوق به صورت شفاف اعلام و در صورت صلاحدید، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی کمیته ملی المپیک نیز منتشر گردد تا ضمن تنویر افکار عمومی، از ایجاد هرگونه ابهام و شائبه در خصوص نحوه اعزام و مدیریت کاروان‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود. پیشاپیش از حسن نظر، همکاری و اهتمام جنابعالی و همکاران محترم در راستای شفافیت و پاسخگویی، کمال تشکر و قدردانی را دارم.»