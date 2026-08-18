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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

در نامه ای به رئیس کمیته ملی المپیک؛

آرش میراسماعیلی خواستار انتشار فهرست کامل کاروان ایران در ناگویا شد

آرش میراسماعیلی خواستار انتشار فهرست کامل کاروان ایران در ناگویا شد

رئیس فدراسیون جودو و عضو مجمع کمیته ملی المپیک در نامه ای به رئیس این کمیته خواستار انتشار فهرست کامل کاروان ورزش ایران برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه آرش میراسماعیلی خطاب به محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک آمده است:

«ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جنابعالی و همکاران محترم در کمیته ملی المپیک و با آرزوی توفیق و سربلندی برای کاروان ورزشی کشور در بازی های آسیایی ناگویا۲۰۲۶، به استحضار می رساند اینجانب به عنوان عضو مجمع کمیته ملی المپیک، با توجه به ابهامات و شائبه های بوجود آمده پیرامون نحوه و ضوابط حضور همراهان در بازی های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ و بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ و با هدف شفاف سازی افکار عمومی و رفع هرگونه شائبه، خواهشمند است دستور فرمائید فهرست کامل و نهایی نفرات اعزامی (اعم از ورزشکار، مربی، سرپرست، کادر سرپرستی و همراهان) به همراه عنوان و مسئولیت هر یک در سایت کمیته ملی المپیک منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

اهمیت این موضوع، به ویژه با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و هزینه های قابل توجه اعزام و حضور افراد در رویدادهای بین المللی، دوچندان می باشد. براساس اطلاعات و برآوردهای موجود، هزینه پیش‌بینی شده (برای حضور هر نفر) در بازی‌های آسیایی مبلغی بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان بوده است.

از این رو شفافیت در خصوص تعداد و عنوان افراد اعزامی، نحوه انتخاب آنان و جایگاه سازمانی هریک می تواند موجب افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از شکل گیری هرگونه ابهام و شائبه شود.

همچنین با توجه به اینکه شرح وظایف و حدود اختیارات سرپرست کاروان مشخص می باشد. با عنایت به حضور دبیرکل کمیته ملی المپیک از ابتدا تا انتهای مسابقات (از جمله بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، بازی‌های کشورهای اسلامی و بازی‌های ساحلی)، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص ضرورت و مبنای حضور ایشان، شرح وظایف و حدود مسئولیت‌های ایشان در طول این رویدادها، توضیحات شفاف و رسمی ارائه شود.

بدیهی است تبیین دقیق حدود وظایف ایشان، ضمن جلوگیری از هرگونه تداخل احتمالی در امور سرپرستی، می‌تواند به حفظ نظم مدیریتی، پاسخگویی و شفافیت بیشتر در فرآیند اعزام کمک نماید.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع، اطلاعات و توضیحات لازم در خصوص موارد فوق به صورت شفاف اعلام و در صورت صلاحدید، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی کمیته ملی المپیک نیز منتشر گردد تا ضمن تنویر افکار عمومی، از ایجاد هرگونه ابهام و شائبه در خصوص نحوه اعزام و مدیریت کاروان‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود. پیشاپیش از حسن نظر، همکاری و اهتمام جنابعالی و همکاران محترم در راستای شفافیت و پاسخگویی، کمال تشکر و قدردانی را دارم.»

کد مطلب 6920277

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