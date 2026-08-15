رستمی: ترکیب تیم اعزامی جودو به بازی های آسیایی ناگویا نهایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رستمی به تشریح وضعیت تیم های ملی جودو در راه آماده سازی برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ پرداخت و گفت: تیم‌های ملی جودوی بزرگسالان آقایان و بانوان ایران در اردوی مشترک در تاجیکستان حضور داشتند که این اردو از نظر فنی و آماده‌سازی، تجربه‌ای مهم برای ملی‌پوشان کشورمان بود.



وی افزود: تیم ملی تاجیکستان طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است. با توجه به رنکینگ جودوکاران این کشور و مدال‌هایی که آنها در رقابت‌های مختلف کسب کرده‌اند، برگزاری اردوی مشترک با تاجیکستان فرصت مناسبی بود تا ملی‌پوشان ایران در یک محک جدی قرار بگیرند و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر شناسایی کنند.



مربی تیم ملی جودوی بزرگسالان آقایان با اشاره به شرایط کادر فنی تیم ملی گفت: با توجه به عملکرد منفی و غیرقابل قبول کادر فنی تیم ملی آقایان عدم رضایت از عملکرد جودوکاران، قرار است در روزهای پیش‌رو جلسه‌ای با دکتر آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو برگزار کنیم تا درباره شرایط تیم ملی و مسائل فنی تصمیم‌گیری شود.



رستمی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده ترکیب اصلی نفرات به مسابقات آسیایی آیچی - ناگویا قطعی نیست و کادر فنی بزودی در مورد ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در این رقابت‌ها بر اساس عملکرد فنی و آمادگی ملی‌پوشان تصمیم خواهد گرفت. بنابراین هیچ جایگاه و اعزامی از پیش قطعی نیست و عملکرد ورزشکاران یکی از مهم‌ترین ملاک‌های تصمیم‌گیری خواهد بود.



مربی تیم ملی جودوی بزرگسالان مردان در ادامه درباره موضوع آسیب‌دیدگی ورزشکاران نیز گفت: آسیب‌دیدگی بخشی جدایی‌ناپذیر از ورزش است و این موضوع در رشته‌های رزمی و به‌ویژه جودو، که ورزشی پرفشار و برخوردی است، اهمیت بیشتری دارد. هر ورزشکاری ممکن است با آسیب‌دیدگی یا بیماری مواجه شود و به همین دلیل نتواند در یک اردو حضور داشته باشد یا در یک رقابت مهم شرکت کند.



رستمی خاطرنشان کرد: غیبت یک ورزشکار به دلیل مصدومیت یا بیماری موضوع غیرعادی نیست و در سطح ورزش حرفه‌ای جهان نیز اتفاق می‌افتد. بسیاری از ورزشکاران مطرح دنیا در مقاطع مختلف به دلیل آسیب‌دیدگی از حضور در اردوها یا مسابقات بازمانده‌اند و این مسئله باید در چارچوب شرایط حرفه‌ای ورزش بررسی شود.



وی در پایان گفت: هدف همه ما این است که بهترین و آماده‌ترین نفرات در ترکیب تیم ملی قرار بگیرند و با شرایط مطلوب راهی رقابت‌های مهم پیش‌رو شوند. تصمیم نهایی درباره ترکیب تیم اعزامی نیز پس از بررسی عملکرد جودوکاران در اردوهای آینده و برگزاری جلسات کارشناسی اتخاذ خواهد شد.