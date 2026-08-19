به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسینی با بیان اینکه ما تولید کنندگان هیچ چیزی حتی حمایت از سوی دولت نمیخواهیم و بسیار مهم است که از وارد کنندگان این محصول نیز حمایت نکنند، تاکید کرد: در منطقه و کشورهای همسایه هیچ رقیب تولیدی وجود ندارد و حتی این توانمندی برای صادرات از ایران به کشورهای منطقه نیز مطرح است.

وی افزود: وزارت بهداشت به هر دلیل حاکمیتی و مدیریتی که برای من قابل احترام است، تشخیص داده تا نسبت به صدور مجوز واردات دستکش های جراحی و معاینه اقدام کند! ولی اصولا واردات زمانی انجام میشود که تولید کننده داخلی در انجام تعهدات تولیدی خود نا توان یا بی تعهد است و یا گران فروشی میکند، اما در مورد دستکش همه چیز برعکس است چون تولید کنندگان داخلی پیوسته فریاد میزنند که میزان تولیدات آنان برای کشور کافی است؛ پس چرا بی کیفیت ترین کالاهای وارداتی باید به چندین برابر قیمت در کشور فروخته میشود؟

این تولید کننده دستکش های پزشکی که در حال حاضر سالانه حدود سی میلیون جفت دستکش تولید میکند با بیان اینکه اکنون حدود هشت تولید کننده بزرگ و کوچک دیگر در نقاط مختلف ایران نیازهای کشورمان را بر طرف میکنند، گفت: با وجود اینکه ما هیچ یارانه و ارز دولتی دریافت نمیکنیم، وزارت بهداشت برای دستکش تولید داخل قیمت تعیین میکند اما پرسش اینجاست که چرا دستکش های وارداتی در سامانه مربوطه تا کنون قیمت گذاری نشده است و گاهی تا هفت برابر قیمت نمونه داخلی آن در بازار فروخته میشود!؟ پس بدین ترتیب با این حجم از درآمد امکان رانت مطرح است و واردکننده میتواند برای فروش محصول خارجی، مشتریان را به هر نحوی راضی به خرید کند!

حسینی گفت: تولید دستکش بسیار بسیار حساس و دشوار است و با افتخار میگوییم که به همت نیروهای بومی محقق شده است و در دستان پزشکان، جراحان و کادر درمانی کشورمان بخوبی استفاده میشود.

وی افزود: وقتی مواد اولیه وارد میکنیم، ده درصد مالیات ارزش افزوده برای مواد خام وارداتی در نظر میگیرند ولی محصول نهایی تولیدی با این حجم از هزینه های جانبی، معاف از دریافت مالیات بر ارزش افزوده است!

وی در مورد ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه، گفت: برای سی درصد مواد مورد نیاز در این صنعت، تولید کننده باید از تالار بورس ارز تهیه کند و باقی مواد مورد نیاز در داخل تامین میشود ولی یک وارد کننده برای تهیه محصول خارجی(صفر تاصد) ارز تخصیصی دریافت میکند.

این تولید کننده دستکش پزشکی، گفت: بی شک ارز با هدفی تخصیص پیدا میکند که مراکز درمانی و بیماران با کمترین هزینه به کالای ارزانتر و مورد نیاز خود دست پیدا کنند، اما شاهدیم که دستکش های پزشکی وارداتی حتی تا هفت برابر گرانتر از نمونه تولید داخل در بازار فروخته میشود.

وی افزود: کیفیت تولید در کشورهای مختلف متفاوت و متنوع است بگونه ای که در برخی از کشورها از جمله هندوستان، تولید کنندگانی وجود دارند که در بدترین شرایط اقدام به تولید و بسته بندی محصول خود میکنند. برای اینکه محصول ارزان به مشتری برسد در بدترین شرایط و کیفیت مواد اولیه اقدام به تولید و عرضه میکنند تا سود بیشتری عاید آنان شود. بی شک مجوزهای کیفی و تاییدیه ها را در یک مکان مناسب دریافت میکنند ولی بطور حتم از آن تولیدات با کیفیت به ما نمیدهد تا ارزانتر باشد!

حسینی گفت: محصولاتی از چنین تولید کنندگان خارجی در داخل کشور وجود دارد، یعنی همان دستکش های ارزان وارداتی، حتی سه تا چهار برابر نمونه تولید داخلی به مشتریان فروخته میشود؛ نکته مهم اینجاست که با کمال تاسف وزارت بهداشت قیمت ثبت شده و مشخصی در سامانه برای این محصول وارداتی تعیین نمیکند! دستکش های پزشکی تولید داخل کشور با استاندارهای لازم و تحت نظارت کامل تولید میشوند بگونه ای که حتی قابل رقابت با تولیدات سایر کشورهای دنیاست؛ این در شرایطی است که از همه لحاظ اعم از تامین آب، برق، گاز، حمل و نقل... دچار مشکلات فراوان هستیم.

نماینده تولید کنندگان دستکش جراحی و معاینه در پایان گفت: اگر حاکمیت تصمیم دارد که مجوزی برای واردات دستکش تخصیص دهد، ما تولید کنندگان مخالفتی نداریم اما درخواست میکنیم همان رفتاری که در مورد قیمت گذاری با وارد کننده انجام میدهند با تولید کننده داخلی نیز انجام دهند؛ اگر وارد کننده در قیمت فروش آزاد باشد بطور حتم تولید کننده داخلی با تمام سختی هایی که تا کنون متحمل شده، محکوم به شکست و با تعطیلی کارخانه روبرو خواهد بود.

حسینی تاکید کرد: پزشکان و کادر درمان کشورمان از دستکش های تولید داخل استقبال می کنند پس باید برای این صنعت و کارخانه های تولیدی آن دلسوزی کرد تا کشور از منافع آن بهره مند شود، رشد کند که قطب تولید باشد و صادرات کند.