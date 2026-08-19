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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

دفاع از دستاوردهای انقلاب با تبیین صحیح ارزش‌ها و بصیرت‌افزایی

دفاع از دستاوردهای انقلاب با تبیین صحیح ارزش‌ها و بصیرت‌افزایی

همدان- نماینده ولی‌فقیه در همدان گفت: رسالت امروز تقویت گفتمان نظام و تبیین صحیح ارزش‌ها در سایه بصیرت و اخلاق‌مداری است تا بتوانیم در برابر هجمه‌های دشمنان از دستاوردهای انقلاب دفاع کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی ظهر چهارشنبه در نشست «بررسی تحولات جنگ؛ میدان تا خیابان» با اشاره به وقایع اخیر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در ۶ ماه گذشته موفقیت‌های بزرگ و راهبردی را تجربه کرده که نشان‌دهنده اقتدار و ثبات نظام در عرصه داخلی و بین‌المللی است.

وی با تقدیر از مشارکت آگاهانه مردم استان در رویدادهای اخیر افزود: استان همدان در تجمعات شبانه الگوی متفاوتی از حضور مردمی را به نمایش گذاشت که در این میان حضور فعال و برجسته روحانیت در کنار آحاد مردم بسیار قابل تقدیر و اثرگذار بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تاکید بر اینکه پرچم‌های برافراشته در دست مردم، تنها نماد ملی نیست، تصریح کرد: این پرچم‌ها فراتر از نمادهای ملی نشان‌دهنده دغدغه مردم برای پاسداری از عدالت، اسلام و قرآن است و مردم ایران افتخار دارند که برای حفظ آرمان‌های اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در میدان ایستاده‌اند.

آیت‌الله شعبانی موثقی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تبیین دقیق مفاهیم دینی و سیاسی اشاره کرد و گفت: باید اعتراف کرد که در تبیین دقیق مفهوم «ولایت فقیه» دچار ضعف و کم‌کاری هستیم که نیازمند تلاش و اهتمام بیشتر نخبگان و صاحبان تریبون است.

وی با هشدار نسبت به لغزش‌های کلامی در فضای رسانه‌ای خاطرنشان کرد: هر سخنی را نباید صرفاً به دلیل داشتن مخاطب یا کسب بازخورد رسانه‌ای مطرح کرد و چهره‌های تاثیرگذار و سخنوران باید بدانند که مصالح کلی نظام اسلامی همواره باید بر منافع فردی و جلب توجه یا تشویق آنی مخاطبان ترجیح داده شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در پایان یادآور شد: رسالت امروز ما تقویت گفتمان نظام و تبیین صحیح ارزش‌ها در سایه بصیرت و اخلاق‌مداری است تا بتوانیم در برابر هجمه‌های دشمنان به درستی از دستاوردهای انقلاب دفاع کنیم.

کد مطلب 6921420

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