به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی ظهر چهارشنبه در نشست «بررسی تحولات جنگ؛ میدان تا خیابان» با اشاره به وقایع اخیر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در ۶ ماه گذشته موفقیتهای بزرگ و راهبردی را تجربه کرده که نشاندهنده اقتدار و ثبات نظام در عرصه داخلی و بینالمللی است.
وی با تقدیر از مشارکت آگاهانه مردم استان در رویدادهای اخیر افزود: استان همدان در تجمعات شبانه الگوی متفاوتی از حضور مردمی را به نمایش گذاشت که در این میان حضور فعال و برجسته روحانیت در کنار آحاد مردم بسیار قابل تقدیر و اثرگذار بود.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با تاکید بر اینکه پرچمهای برافراشته در دست مردم، تنها نماد ملی نیست، تصریح کرد: این پرچمها فراتر از نمادهای ملی نشاندهنده دغدغه مردم برای پاسداری از عدالت، اسلام و قرآن است و مردم ایران افتخار دارند که برای حفظ آرمانهای اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در میدان ایستادهاند.
آیتالله شعبانی موثقی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تبیین دقیق مفاهیم دینی و سیاسی اشاره کرد و گفت: باید اعتراف کرد که در تبیین دقیق مفهوم «ولایت فقیه» دچار ضعف و کمکاری هستیم که نیازمند تلاش و اهتمام بیشتر نخبگان و صاحبان تریبون است.
وی با هشدار نسبت به لغزشهای کلامی در فضای رسانهای خاطرنشان کرد: هر سخنی را نباید صرفاً به دلیل داشتن مخاطب یا کسب بازخورد رسانهای مطرح کرد و چهرههای تاثیرگذار و سخنوران باید بدانند که مصالح کلی نظام اسلامی همواره باید بر منافع فردی و جلب توجه یا تشویق آنی مخاطبان ترجیح داده شود.
نماینده ولیفقیه در استان همدان در پایان یادآور شد: رسالت امروز ما تقویت گفتمان نظام و تبیین صحیح ارزشها در سایه بصیرت و اخلاقمداری است تا بتوانیم در برابر هجمههای دشمنان به درستی از دستاوردهای انقلاب دفاع کنیم.
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