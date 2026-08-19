مطالعه و بررسی میدانی ۶ روستای هرمزگان برای توسعه گردشگری روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، از انجام مطالعات و بررسی‌های میدانی در ۶ روستای استان با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و زمینه‌های توسعه گردشگری روستایی خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای شناسایی ظرفیت‌های گردشگری روستاهای استان و بررسی قابلیت‌های موجود برای توسعه و رونق گردشگری روستایی، مطالعات و بررسی‌های میدانی در روستاهای بندر مقام و لاوان از شهرستان بندرلنگه، بهده از شهرستان پارسیان، کهتوئیه از شهرستان بستک و لیردف و آبکوهی از شهرستان جاسک انجام شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در جریان این مطالعات، ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی روستاها و همچنین زیرساخت‌ها و قابلیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است.

محمدی با اشاره به اینکه بررسی میدانی روستاها زمینه مناسبی برای شناخت دقیق ظرفیت‌های موجود، شناسایی نقاط قوت و نیازهای زیرساختی و همچنین برنامه‌ریزی هدفمند برای بهره‌گیری از توانمندی‌های هر منطقه فراهم می‌کند، گفت: تاکنون ۶ روستای هرمزگان مورد مطالعه و بررسی میدانی قرار گرفته‌اند و مطالعات مربوط به دو روستای بخوان و تزرج در شهرستان حاجی‌آباد نیز در دست اقدام است.

وی تأکید کرد: توسعه گردشگری روستایی از ظرفیت‌های مهم هرمزگان برای ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد محلی، معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده و توزیع متوازن منافع گردشگری در مناطق مختلف استان است.

معاون گردشگری هرمزگان خاطرنشان کرد: رویکرد این معاونت، شناسایی ظرفیت‌های بومی هر روستا و حرکت به سمت برنامه‌ریزی متناسب با ویژگی‌ها و توانمندی‌های همان منطقه است تا توسعه گردشگری ضمن حفظ هویت و اصالت روستاها، به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی نیز کمک کند.