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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

فرصت جذب سرمایه برای شتاب‌دهنده‌ها در اینوتکس ۱۴۰۵

فرصت جذب سرمایه برای شتاب‌دهنده‌ها در اینوتکس ۱۴۰۵

رئیس مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس گفت: در اینوتکس ۱۴۰۵، ۲۰ شتاب‌دهنده عضو مرکز ضمن معرفی استارتاپ‌های خود، فرصت ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران حاضر در اینوتکس را خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، مهدی عظیمیان، رئیس مرکز شتابدهی نوآوری، با اشاره به برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس اظهار کرد: امسال پانزدهمین دوره نمایشگاه برگزار می‌شود و مرکز شتابدهی نوآوری نیز تلاش دارد در کنار این رویداد، برنامه‌های ویژه‌ای را برای اعضای خود و سایر بازیگران اکوسیستم رقم بزند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های امسال، حضور شتاب‌دهنده‌های عضو مرکز در قالب غرفه‌های نمایشگاهی اینوتکس است که تاکنون نزدیک به ۲۰ مجموعه برای حضور در این بخش ثبت‌نام کرده‌اند و قرار است حضوری فعال در نمایشگاه داشته باشند. شتاب‌دهنده‌های حاضر در اینوتکس تلاش خواهند کرد دستاوردها و استارتاپ‌های تحت حمایت خود را معرفی کنند و از ظرفیت نمایشگاه برای توسعه ارتباطات و ایجاد فرصت‌های جدید استفاده کنند.

رئیس مرکز شتابدهی نوآوری با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران در اینوتکس خاطرنشان کرد: یکی از فرصت‌های مهم این حضور، ارتباط شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌های آنها با سرمایه‌گذاران حاضر در نمایشگاه است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه شکل‌گیری ارتباطات جدید و جذب سرمایه برای کسب‌وکارهای نوآور را فراهم کند.

عظیمیان در ادامه از برگزاری هم‌زمان دهمین دوره رویداد «پردیس سامیت» خبر داد و اظهار کرد: برنامه دیگری که امسال در کنار اینوتکس دنبال می‌کنیم، برگزاری دهمین دوره «پردیس سامیت» است که تلاش داریم در روز دوم برگزاری اینوتکس، به‌صورت ترکیبی و هم‌زمان با این نمایشگاه برگزار شود.

وی افزود: در این رویداد سالانه، اعضای مرکز شامل شتاب‌دهنده‌های نوآوری، فضاهای کار اشتراکی، برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی و دیگر بازیگران اکوسیستم که با مرکز در ارتباط هستند، گرد هم خواهند آمد.

رئیس مرکز شتابدهی نوآوری ادامه داد: هدف این است که اعضای اکوسیستم بتوانند به‌صورت هم‌زمان از ظرفیت‌های اینوتکس استفاده کنند و در پردیس سامیت نیز حضور داشته باشند و از این طریق، فرصت بیشتری برای تعامل، شبکه‌سازی و شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان آنها ایجاد شود.

عظیمیان با تأکید بر اهمیت این هم‌زمانی گفت: تلاش داریم ترکیب این دو رویداد، فرصت متفاوتی را برای اعضای اکوسیستم ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که شتاب‌دهنده‌ها و سایر بازیگران ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌های نمایشگاه اینوتکس، در گردهمایی سالانه پردیس سامیت نیز حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: امیدواریم این برنامه‌ها بتواند زمینه‌ساز اتفاقات خوب و تازه‌ای برای رشد، پویایی و حرکت روبه‌جلوی اکوسیستم نوآوری باشد و ارتباط میان بازیگران مختلف این زیست‌بوم را بیش از گذشته تقویت کند.

عظیمیان در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که از ظرفیت رویدادهای بزرگ و اثرگذاری مانند اینوتکس برای ایجاد جریان‌های تازه در اکوسیستم استفاده کنیم و با کنار هم قراردادن شتاب‌دهنده‌ها، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و سایر بازیگران، فرصت‌های جدیدی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوآور ایجاد شود.

کد مطلب 6921496
مهتاب چابوک

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