به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، مهدی عظیمیان، رئیس مرکز شتابدهی نوآوری، با اشاره به برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس اظهار کرد: امسال پانزدهمین دوره نمایشگاه برگزار می‌شود و مرکز شتابدهی نوآوری نیز تلاش دارد در کنار این رویداد، برنامه‌های ویژه‌ای را برای اعضای خود و سایر بازیگران اکوسیستم رقم بزند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های امسال، حضور شتاب‌دهنده‌های عضو مرکز در قالب غرفه‌های نمایشگاهی اینوتکس است که تاکنون نزدیک به ۲۰ مجموعه برای حضور در این بخش ثبت‌نام کرده‌اند و قرار است حضوری فعال در نمایشگاه داشته باشند. شتاب‌دهنده‌های حاضر در اینوتکس تلاش خواهند کرد دستاوردها و استارتاپ‌های تحت حمایت خود را معرفی کنند و از ظرفیت نمایشگاه برای توسعه ارتباطات و ایجاد فرصت‌های جدید استفاده کنند.

رئیس مرکز شتابدهی نوآوری با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران در اینوتکس خاطرنشان کرد: یکی از فرصت‌های مهم این حضور، ارتباط شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌های آنها با سرمایه‌گذاران حاضر در نمایشگاه است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه شکل‌گیری ارتباطات جدید و جذب سرمایه برای کسب‌وکارهای نوآور را فراهم کند.

عظیمیان در ادامه از برگزاری هم‌زمان دهمین دوره رویداد «پردیس سامیت» خبر داد و اظهار کرد: برنامه دیگری که امسال در کنار اینوتکس دنبال می‌کنیم، برگزاری دهمین دوره «پردیس سامیت» است که تلاش داریم در روز دوم برگزاری اینوتکس، به‌صورت ترکیبی و هم‌زمان با این نمایشگاه برگزار شود.

وی افزود: در این رویداد سالانه، اعضای مرکز شامل شتاب‌دهنده‌های نوآوری، فضاهای کار اشتراکی، برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی و دیگر بازیگران اکوسیستم که با مرکز در ارتباط هستند، گرد هم خواهند آمد.

رئیس مرکز شتابدهی نوآوری ادامه داد: هدف این است که اعضای اکوسیستم بتوانند به‌صورت هم‌زمان از ظرفیت‌های اینوتکس استفاده کنند و در پردیس سامیت نیز حضور داشته باشند و از این طریق، فرصت بیشتری برای تعامل، شبکه‌سازی و شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان آنها ایجاد شود.

عظیمیان با تأکید بر اهمیت این هم‌زمانی گفت: تلاش داریم ترکیب این دو رویداد، فرصت متفاوتی را برای اعضای اکوسیستم ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که شتاب‌دهنده‌ها و سایر بازیگران ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌های نمایشگاه اینوتکس، در گردهمایی سالانه پردیس سامیت نیز حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: امیدواریم این برنامه‌ها بتواند زمینه‌ساز اتفاقات خوب و تازه‌ای برای رشد، پویایی و حرکت روبه‌جلوی اکوسیستم نوآوری باشد و ارتباط میان بازیگران مختلف این زیست‌بوم را بیش از گذشته تقویت کند.

عظیمیان در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که از ظرفیت رویدادهای بزرگ و اثرگذاری مانند اینوتکس برای ایجاد جریان‌های تازه در اکوسیستم استفاده کنیم و با کنار هم قراردادن شتاب‌دهنده‌ها، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و سایر بازیگران، فرصت‌های جدیدی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوآور ایجاد شود.