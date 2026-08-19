۲۸ مرداد گذار از «کودتا» به «قانون اساسی» و نماد خودباوری است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: تقارن دو رویداد مهم و متضاد در تقویم تاریخ معاصر ایران، یعنی کودتای سیاه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و گشایش مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، بهانه‌ای برای گفت‌وگو با سید حسین جعفری، استاد علوم سیاسی و جامعه‌شناسی دانشگاه‌های استان بوشهر شد.

سید حسین جعفری در این گفت‌وگو با اشاره به پیام تاریخی این تقارن برای نسل امروز اظهار کرد: این تقارن تاریخی، یکی از پرمعناترین و درس‌آموزترین تلاقی‌های تقویم انقلاب اسلامی است.

این استاد دانشگاه افزود: در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ملت ایران تجربه تلخ شکست اراده ملی را در برابر دخالت بیگانه و خیانت داخلی لمس کرد؛ اما در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، همان ملت، در یک فرایند کاملاً مردمی و دینی، مجلس خبرگان قانون اساسی را گشود تا بنیان حقوقی و سیاسی نظامی را پی‌ریزی کند.

وی با تأکید بر اینکه این گذار، گذار از «کودتا» به «قانون اساسی»، از سلطه‌پذیری به خودمختاری و از استبداد به مردم‌سالاری دینی است، تصریح کرد: برای نسل امروز، این تقارن یعنی ایران هرگاه به خودباوری، وحدت و هویت دینی-ملی خود تکیه کرده، توانسته است سرنوشت خویش را به دست گیرد.

کودتای ۲۸ مرداد؛ سند زنده استاندارد دوگانه آمریکایی

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از این گفت‌وگو، کودتای ۲۸ مرداد را سند زنده و غیرقابل انکارِ استاندارد دوگانه در سیاست خارجی آمریکا دانست و گفت: دولتی که شعار آزادی و دموکراسی سر می‌داد، در عمل با طراحی و اجرای عملیات آژاکس، دولت منتخب و قانونی دکتر مصدق را سرنگون کرد.

وی ادامه داد: این یعنی حقوق بشر برای آمریکا، تنها ابزاری برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی است، نه یک اصل اخلاقی.

وی افزود: امروز نیز ما شاهد همان رویه هستیم؛ ملت ایران در طول چهار دهه گذشته، طعم تلخ تحریم‌ها و فشارهای به اصطلاح حقوق بشری را چشیده است، در حالی که جنایات رژیم صهیونیستی و برخی متحدان غرب، از نگاه مدعیان حقوق بشر پنهان می‌ماند.

مجلس خبرگان؛ نماد تثبیت اراده مردم

جعفری با اشاره به نقش مجلس خبرگان قانون اساسی در تثبیت مردم‌سالاری دینی خاطرنشان کرد: اگر کودتای ۲۸ مرداد، نماد نفی اراده مردم بود، مجلس خبرگان قانون اساسی، نماد تثبیت اراده مردم در قالب یک میثاق ملی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، ثمره خون شهیدان و اراده ملتی است که تصمیم گرفت هرگز اجازه ندهد بیگانه بر سرنوشت آن مسلط شود.

پیام به مردم ارم و جامعه دانشگاهی



این استاد دانشگاه در ادامه خطاب به مردم شریف، صبور و نجیب بخش ارم و به ویژه جوانان و دانشجویان گفت: تاریخ معاصر ایران، پر از درس‌هایی است که می‌تواند چراغ راه آینده باشد. باید بدانیم که دشمنی استکبار با ملت ایران، نه به خاطر یک دولت یا یک جناح، بلکه به خاطر روحیه استقلال‌خواهی و هویت دینی ماست.

بنابراین، وحدت، بصیرت و حفظ اعتماد به مسیر انقلاب اسلامی، مهم‌ترین سرمایه ما در برابر فشارهای بیرونی است.

وی از جامعه دانشگاهی نیز خواست با تبیین علمی و مستند این دوگانه‌های تاریخی، به روشنگری افکار عمومی کمک کنند.

جعفری در پایان با بیان اینکه تقارن ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ یک پیام روشن دارد، تأکید کرد: ملتی که به خود باور داشته باشد، می‌تواند از دل تلخ‌ترین شکست‌ها، شیرین‌ترین پیروزی‌ها را بسازد. امیدوارم همه ما با درس‌آموزی از تاریخ، در مسیر اعتلای ایران اسلامی و تحقق آرمان‌های انقلاب، ثابت‌قدم بمانیم.