عبور امن از محور محمدشهر کرج با پل عابر جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین فرشاد با اشاره به حجم بالای تردد وسایل نقلیه و رفت‌وآمد شهروندان در این محدوده اظهار کرد: ایجاد دسترسی ایمن برای عبور عرضی عابران پیاده از اولویت‌های مدیریت شهری به شمار می‌رود.

وی افزود: در همین راستا، عملیات نصب پل عابر پیاده در جنب پل کامیونداران، مقابل ایستگاه مترو محمدشهر، در حال اجراست.

فرشاد تأکید کرد: شهروندان با بهره‌برداری از این پل می‌توانند با سهولت و ایمنی بیشتری از عرض این محور پرتردد عبور کنند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج ادامه داد: این پل به رمپ با شیب استاندارد مجهز شده و امکان استفاده افراد کم‌توان را نیز فراهم می‌کند.

وی این موضوع را در راستای توجه به مناسب‌سازی و دسترسی ایمن برای تمامی شهروندان دانست.

کاهش حوادث با توسعه زیرساخت‌های ایمن

فرشاد با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ایمن برای عابران پیاده گفت: در محورهایی که حجم تردد وسایل نقلیه بالاست، احداث پل عابر می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی ترافیکی داشته باشد.

وی همچنین ساماندهی محدوده پیرامون ایستگاه‌های مترو را از دیگر اولویت‌های حوزه حمل‌ونقل و ترافیک عنوان کرد.

۳۶ پل عابر با طراحی نوین در راه است

این مسئول خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و ساماندهی معابر با تمرکز بر حفظ جان شهروندان و ارتقای کیفیت تردد در نقاط پرتردد شهر، با جدیت دنبال می‌شود.

گفتنی است پروژه ساخت ۳۶ پل عابر پیاده در سطح شهر کرج در دستور کار قرار گرفته که جانمایی و احداث آن‌ها بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده انجام خواهد شد.

این پل‌ها با طراحی پیشرفته «شاه‌تیر فولادی» ساخته می‌شوند و برای نخستین‌بار در سطح شهر کرج مورد استفاده قرار خواهند گرفت.