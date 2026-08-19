عبور امن از محور محمدشهر کرج با پل عابر جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین فرشاد با اشاره به حجم بالای تردد وسایل نقلیه و رفتوآمد شهروندان در این محدوده اظهار کرد: ایجاد دسترسی ایمن برای عبور عرضی عابران پیاده از اولویتهای مدیریت شهری به شمار میرود.
وی افزود: در همین راستا، عملیات نصب پل عابر پیاده در جنب پل کامیونداران، مقابل ایستگاه مترو محمدشهر، در حال اجراست.
فرشاد تأکید کرد: شهروندان با بهرهبرداری از این پل میتوانند با سهولت و ایمنی بیشتری از عرض این محور پرتردد عبور کنند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری کرج ادامه داد: این پل به رمپ با شیب استاندارد مجهز شده و امکان استفاده افراد کمتوان را نیز فراهم میکند.
وی این موضوع را در راستای توجه به مناسبسازی و دسترسی ایمن برای تمامی شهروندان دانست.
کاهش حوادث با توسعه زیرساختهای ایمن
فرشاد با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای ایمن برای عابران پیاده گفت: در محورهایی که حجم تردد وسایل نقلیه بالاست، احداث پل عابر میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی ترافیکی داشته باشد.
وی همچنین ساماندهی محدوده پیرامون ایستگاههای مترو را از دیگر اولویتهای حوزه حملونقل و ترافیک عنوان کرد.
۳۶ پل عابر با طراحی نوین در راه است
این مسئول خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای ایمنسازی و ساماندهی معابر با تمرکز بر حفظ جان شهروندان و ارتقای کیفیت تردد در نقاط پرتردد شهر، با جدیت دنبال میشود.
گفتنی است پروژه ساخت ۳۶ پل عابر پیاده در سطح شهر کرج در دستور کار قرار گرفته که جانمایی و احداث آنها بر اساس اولویتهای تعیینشده انجام خواهد شد.
این پلها با طراحی پیشرفته «شاهتیر فولادی» ساخته میشوند و برای نخستینبار در سطح شهر کرج مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
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