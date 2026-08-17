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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

رئیس پلیس راهور پیشوا تغییر کرد؛ شاهسون جایگزین قرائی شد

رئیس پلیس راهور پیشوا تغییر کرد؛ شاهسون جایگزین قرائی شد

پیشوا- در مراسمی با حضور مسئولان انتظامی شرق استان تهران، سروان جلال شاهسون به عنوان رئیس جدید پلیس راهور پیشوا معرفی و از خدمات سرهنگ دوم روح‌الله قرائی تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید پلیس راهور پیشوا با حضور سرهنگ سیداکبر عربی، فرمانده انتظامی پیشوا، سرهنگ عبدالله رشنو رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران و جمعی از مسئولان و کارکنان انتظامی برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات سرهنگ دوم روح‌الله قرائی، رئیس پیشین پلیس راهور پیشوا، تقدیر شد، مسئولان انتظامی حاضر در این جلسه، از اقدامات انجام‌شده در دوره مسئولیت او در حوزه نظم ترافیکی و کاهش حوادث رانندگی یاد کردند.

در ادامه، سروان جلال شاهسون با حکم فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران به عنوان رئیس جدید پلیس راهور پیشوا معرفی شد.

فرمانده انتظامی پیشوا و رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در سخنانی، بر ادامه برنامه‌ها برای ساماندهی وضعیت ترافیکی، پیشگیری از تصادفات و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تأکید کردند.

آنها همچنین تأمین امنیت و آرامش شهروندان در معابر شهری و محورهای مواصلاتی شهرستان پیشوا را از جمله محورهای مورد توجه پلیس راهور در دوره جدید عنوان کردند.

کد مطلب 6919170

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