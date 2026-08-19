کلاهبرداری با حواله روغن خوراکی؛ ۶۱۰ حواله از مخفیگاه متهم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسلم میراحمدی ظهار کرد: در پی طرح شکایت چند نفر از شهروندان علیه یک شرکت و مدیرعامل آن، پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری از طریق ارائه حواله‌های انبار روغن‌های گیاهی در معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تشکیل و رسیدگی تخصصی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره سیزدهم قرار گرفت.

وی افزود: بررسی اظهارات شاکیان نشان داد متهم با جلب اعتماد مالباختگان، در قبال دریافت وجوه نقد، زمین، ملک مسکونی و خودرو، اقدام به تنظیم قراردادهایی برای تحویل روغن خوراکی کرده، اما پس از دریافت اموال، به تعهدات خود عمل نکرده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد در برخی موارد نیز روغن تحویلی دارای تاریخ مصرف گذشته بوده و در مواردی کالا با قیمتی بالاتر از نرخ بازار در اختیار خریداران قرار گرفته است.

شناسایی مخفیگاه متهم در شمال تهران

میراحمدی با اشاره به اقدامات تخصصی کارآگاهان برای شناسایی متهم گفت: مأموران با انجام تحقیقات میدانی، استعلام‌های پلیسی و بررسی‌های فنی، مخفیگاه متهم را در محدوده خیابان کارگر شمالی شناسایی کردند.

وی تصریح کرد: پس از انجام مراقبت‌های نامحسوس و اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه، تیمی از کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرانه وارد محل شده و متهم را دستگیر کردند.

به گفته این مقام انتظامی، در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۶۱۰ فقره حواله دیگر کشف و ضبط شد که بررسی‌های بیشتر درباره نحوه استفاده و ارتباط آن‌ها با پرونده در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

اعتراف متهم و شناسایی مالباختگان جدید

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و در جریان تحقیقات تخصصی، به جرم انتسابی اعتراف کرد و با حضور شکات، مواجهه حضوری نیز انجام شد.

میراحمدی افزود: در ادامه تحقیقات، سه شاکی جدید نیز شناسایی شدند و اقدامات پلیسی برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی و مشخص شدن ابعاد دقیق فعالیت متهم همچنان ادامه دارد.

وی در پایان گفت: متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه و با صدور قرار وثیقه یکصد میلیارد ریالی برای ادامه رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

سرهنگ میراحمدی با تأکید بر ضرورت دقت شهروندان در معاملات تجاری، به خریداران و فعالان اقتصادی توصیه کرد پیش از انجام هرگونه معامله، نسبت به احراز هویت شرکت، مدیران و مجوزهای فعالیت آن از مراجع رسمی اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت خودداری از پرداخت وجه یا واگذاری اموالی مانند ملک و خودرو بدون تنظیم قرارداد معتبر، دریافت تضمین کافی و احراز اصالت معامله تأکید کرد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از شهروندان خواست پیش از پذیرش هرگونه حواله یا سند خرید، اصالت آن را از محل صدور و مراجع ذی‌صلاح استعلام کنند و هنگام دریافت مواد غذایی نیز تاریخ تولید و انقضا، سلامت کالا و قیمت آن را به دقت مورد بررسی قرار دهند.

وی هشدار داد: وعده سودهای غیرمتعارف، تحویل کالا با قیمت‌های غیرواقعی و پیشنهادهای خارج از عرف بازار می‌تواند از نشانه‌های معاملات مشکوک باشد و شهروندان نباید صرفاً بر اساس چنین وعده‌هایی اقدام به پرداخت وجه یا واگذاری اموال خود کنند.

میراحمدی در پایان از شهروندان خواست تمامی پرداخت‌های مرتبط با معاملات تجاری را از طریق حساب رسمی شرکت و در قبال دریافت رسید معتبر انجام داده و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا احتمال وقوع کلاهبرداری، موضوع را از طریق مراجع قانونی و پلیس اطلاع دهند.