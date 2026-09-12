کلاهبرداری ۸۰۰ میلیارد ریالی در معامله ملکی در کیش ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در یک معامله ملکی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی کیش قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم با جلب اعتماد شاکی و انجام اقدامات متقلبانه وی را به تنظیم اسناد مربوط به یک ملک به ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیارد ریال سوق داده، بدون اینکه وجه معامله را پرداخت کرده باشد.

این مقام انتظامی، بیان کرد: با توجه به احتمال انتقال ملک و خروج متهم از دسترس، مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی بلافاصله وارد عمل شده و متهم را در محل دستگیر کردند و با انجام تحقیقات و اقدامات قضائی از نقل و انتقال ملک جلوگیری و اسناد تنظیم شده ابطال شد و ملک به مالک اصلی بازگردانده شد.

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه در جریان تحقیقات شواهدی از احتمال ارتکاب جرایم مشابه توسط متهم در سایر نقاط کشور به دست آمد که موضوع در حال پیگیری است، گفت: متهم پس از طی مراحل قانونی و با توجه به شکایت‌های دیگر روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش به شهروندان، توصیه کرد: در معاملات ملکی ضمن احراز هویت و صلاحیت طرف معامله از پرداخت وجه یا امضای اسناد بدون بررسی دقیق سوابق و وضعیت مالکیت خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مراجع قانونی به پلیس اطلاع دهند.