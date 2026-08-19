سارق منزل در تور اطلاعاتی پلیس قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان قرچک، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی به همراه عوامل تجسس با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، هویت سارق و مخفیگاه وی را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: متهم پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی، مقداری از اموال مسروقه نیز کشف و ضبط شد.

قاسم‌پور گفت: متهم در جریان تحقیقات و در مواجهه با مستندات پلیس، به ۱۲ فقره سرقت منزل در سطح قرچک اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی متهم ادامه دارد و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی قرچک در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات پیشگیرانه، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.