  1. استانها
  2. تهران
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

سارق منزل در تور اطلاعاتی پلیس قرچک

سارق منزل در تور اطلاعاتی پلیس قرچک

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از شناسایی و دستگیری سارق منزل و کشف ۱۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان قرچک، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی به همراه عوامل تجسس با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، هویت سارق و مخفیگاه وی را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: متهم پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی، مقداری از اموال مسروقه نیز کشف و ضبط شد.

قاسم‌پور گفت: متهم در جریان تحقیقات و در مواجهه با مستندات پلیس، به ۱۲ فقره سرقت منزل در سطح قرچک اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی متهم ادامه دارد و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی قرچک در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات پیشگیرانه، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6921276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها