رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، با حکم رئیس قوه قضائیه، محمد علینژاد به عنوان رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی منصوب شد.
محمد علی نژاد، تاکنون ریاست کل دادگاههای عمومی و انقلاب ارومیه را بر عهده داشتند.
ارومیه - با حکم رئیس قوه قضائیه، «محمد علینژاد» به عنوان رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، با حکم رئیس قوه قضائیه، محمد علینژاد به عنوان رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی منصوب شد.
محمد علی نژاد، تاکنون ریاست کل دادگاههای عمومی و انقلاب ارومیه را بر عهده داشتند.
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