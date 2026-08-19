به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جباری ظهر چهارشنبه به‌عنوان رئیس‌کل جدید دادگستری استان کردستان منصوب شد و مسئولیت مدیریت دستگاه قضایی استان را بر عهده گرفت.

این تغییر مدیریتی در چارچوب جابه‌جایی‌های جدید قوه قضاییه در سطح استان‌ها انجام شده است.

پیش از این حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی ریاست دادگستری کردستان را بر عهده داشت که با حکم جدید، به ریاست‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری منصوب شده است.

جباری در دوره جدید مسئولیت خود، هدایت مجموعه قضایی استان و پیگیری امور مرتبط با حقوق عامه، رسیدگی قضایی و پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده خواهد داشت.