رقابت ۱۳ هزار و ۱۷۸ داوطلب کنکور در خراسان جنوبی

احمد خامسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم روزهای پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ در دانشگاه بیرجند برگزار میشود.
وی تصریح کرد: در مجموع ۱۳ هزار و ۱۷۸ داوطلب در ۱۰ شهرستان استان در این دوره از آزمون سراسری به رقابت خواهند پرداخت.
رئیس دانشگاه بیرجند خاطرنشان کرد: دانشگاه بیرجند با حدود ۶ هزار و ۳۰۶ داوطلب، میزبان بیشترین تعداد شرکتکنندگان استان است و بیشترین داوطلبان نیز متعلق به گروه آزمایشی علوم تجربی هستند. آزمون سراسری در شهرستانهای طبس، فردوس، قائنات، زیرکوه، درمیان، سرایان، بشرویه، نهبندان و سربیشه نیز برگزار میشود.
خامسان با بیان اینکه از مجموع داوطلبان استان، ۸ هزار و ۴۶۸ نفر معادل ۶۴ درصد را بانوان و ۴ هزار و ۴۶۱ نفر معادل ۳۶ درصد را آقایان تشکیل میدهند، افزود: امسال پذیرش دانشجو-معلم همزمان با آزمون سراسری انجام میشود و این داوطلبان در هر سه نوبت آزمون، دفترچه اضافه و یک ساعت زمان بیشتر خواهند داشت و محل برگزاری آزمون آنان نیز به صورت جداگانه پیشبینی شده است.
وی یادآور شد: آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مردادماه و آزمون گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی بعدازظهر همین روز برگزار خواهد شد.
رئیس دانشگاه بیرجند تصریح کرد: در نوبت عصر پنجشنبه، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی در دانشکده علوم به رقابت میپردازند.
وی افزود: در نوبت صبح جمعه نیز در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، داوطلبان زن در سالن امید و داوطلبان مرد در حوزه آزمونی دانشکده مهندسی شرکت میکنند.
خامسان گفت: در گروه آزمایشی علوم انسانی نیز داوطلبان زن در پردیس علوم رفتاری و دانشکده علوم و داوطلبان مرد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی به رقابت میپردازند.
وی با بیان اینکه آزمونهای نوبت صبح رأس ساعت ۷:۳۰ و نوبت بعدازظهر رأس ساعت ۱۵ آغاز میشود، یادآور شد: درهای حوزههای امتحانی در نوبت صبح ساعت ۷ و در نوبت بعدازظهر ساعت ۱۴:۳۰ بسته خواهد شد.
به گفته وی، کارت شرکت در آزمون به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۶ مردادماه تا روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی http://sanjesh.org/ برای مشاهده و چاپ در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون، علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، باید اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار خود را همراه داشته باشند، افزود: از ورود داوطلبانی که مدارک هویتی اصلی مذکور را به همراه نداشته باشند، جلوگیری خواهد شد.
خامسان در ادامه تصریح کرد: داوطلبان برای آگاهی از جزئیات برگزاری آزمون، از جمله نحوه رفع نقص و اصلاح مغایرت کارت ورود به جلسه، زمان و نحوه اعلام علاقهمندی به شرکت در آزمونهای عملی رشته علوم ورزشی و برخی رشتههای گروه آزمایشی هنر، تعداد سؤالات و مدت پاسخگویی به دفترچههای سؤال، باید اطلاعیههای منتشرشده در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور و راهنمای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را به دقت مطالعه کنند.
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