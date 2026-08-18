حملات جدید رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه لبنانی العهد اعلام کرد که دشمن صهیونیست ساعتی پیش پرتابه‌هایی را به سمت اطراف مناطق حداثا و برعشیت در شهرک بنت جبیل شلیک کرد.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز بامداد امروز به شهرک المصنوری واقع در استان صور حمله کردند.

توپخانه‌های رژیم صهیونیستی نیز مناطق متعددی را در اطراف شهرک مجدل زون واقع در استان صور زیر ضرب خود گرفتند.

شب گذشته نیز منابع خبری از تداوم نقض آتش بس لبنان و ویرانگری ارتش اشغالگر در جنوب لبنان خبر دادند.

بر اساس این منابع، نظامیان اشغالگر در شهرک زوطر شرقی انفجاری بزرگی انجام دادند.

همچنین منابع لبنانی از حملات پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به دشت های دوحه کفررمان با بمب های آتشزا خبر دادند که سبب آتش سوزی در منطقه شد.

همزمان خبرگزاری لبنان از سقوط یک پهپاد اسرائیلی در شهرک زبقین خبر داد.

منابع لبنانی همچنین از حمله جدید هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک المنصوری در جنوب لبنان خبر دادند.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز زوطر شرقی را گلوله باران کرد.