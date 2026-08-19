به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاج‌بخش بعدازظهر امروز چهارشنبه در جریان امضای تفاهم‌نامه توسعه فعالیت‌های سازمان هواشناسی در لرستان، اظهار داشت: در راستای توسعه و تقویت فعالیت‌های سازمان هواشناسی در حوزه‌های پایش و پیش‌بینی وضع هوا، این تفاهم‌نامه به‌منظور پایش بهینه شبکه دیدبانی استان منعقد شد و ظرف مدت سه سال، داده‌های برخط کنترل کیفی شده در اختیار تمامی کاربران این حوزه، قرار می‌گیرد.

وی افزود: باتوجه‌به شرایط حاکم بر کشور و احتمال افزایش بارش‌های قابل‌توجه در پاییز، راه‌اندازی ایستگاه هواشناسی سیار برای استان از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، گفت: توسعه ظرفیت‌های پیش‌بینی هوا، برای ارتقای هشدارها به‌خصوص هشدارهای سیل که احتمالاً در پاییز امسال و اواخر شهریورماه، وجود دارد از دیگر موضوعات این تفاهم‌نامه است.

تاج‌بخش، تصریح کرد: این تفاهم‌نامه باهدف توسعه و تقویت فعالیت‌های سازمان هواشناسی در حوزه‌های پایش و پیش‌بینی وضع هوا به امضا رسید و امیدواریم با همکاری مشترک و استفاده از ظرفیت منابع ملی و استانی، به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.