صدور ۱۵ هزار ویزای رایگان برای زائران افغانستانی در اربعین امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در جلسه تقدیر از دست‌اندرکاران مراسم اربعین، اظهار کرد: ما مسئولیت کمیته سیاسی و کمیته کنسولی را بر عهده داشتیم و پنج صفحه تیتر اقدامات همکاران من در این حوزه است. در بخش سیاسی، هماهنگی خوبی با مسئولان عراقی انجام شد و آنها همکاری بسیار خوبی داشتند.

وی با اشاره به سفر خود به عراق، اظهار کرد: مقامات و مردم عراق واقعاً همکاری کردند. یکی از دلایل تشییع رهبر شهید در عراق بود که دید آنها را به‌طور کامل تغییر داد. گویی شیعه غرور جدیدی پیدا کرده بود.

وزیر امور خارجه درباره فعالیت‌های وزارت امور خارجه در بخش کنسولی نیز بیان کرد: ما ۶۰ نفر از همکاران خود را برای کمک به همکاران دیگرمان به کربلا و نجف اعزام کردیم. همچنین ۲۵ ایستگاه خدمت در نقاط مختلف کربلا و نجف و در طول مسیر برپا کردیم تا مشکلات ایرانیان را برطرف کنیم.

عراقچی افزود: در این مدت پنج هزار و سه برگه عبور صادر کردیم؛ یعنی حدود پنج هزار ایرانی پاسپورت خود را در طول اربعین گم کرده بودند. همچنین ۵۳ نفر فوتی داشتیم که اقدامات لازم را انجام دادیم و آنها را به کشور بازگرداندیم.

وی ادامه داد: البته آمار فوتی‌ها بسیار کاهش یافته بود، چراکه نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های عراق شناسایی شده بود و امسال از قبل برای این نقاط تمهیدات لازم در نظر گرفته بودند تا حوادث کمتری رخ دهد که نتیجه آن را مشاهده کردیم. ۴۰ تا ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات کاهش یافته بود.

وزیر امور خارجه بیان کرد: به ۸۴۴ نفر از مجرمان و بازداشت‌شدگان رسیدگی کردیم که یا مواد مخدر همراه خود داشتند یا مرتکب سرقت شده بودند و در موارد نادری نیز اقدامات دیگری انجام داده بودند.

عراقچی افزود: هشت هزار و ۶۵۲ نفر از بیمه استفاده کردند و خسارت گرفتند. همچنین چهار هزار و ۵۰۰ نفر در راه مانده داشتیم؛ یعنی این افراد به ما مراجعه کردند و گفتند پول یا امکان بازگشت ندارند. سازوکاری پیش‌بینی کردیم و حتی بعضاً در موکب کنسولگری‌ها استراحت کردند تا بتوانیم آنها را به کشور بازگردانیم.

وی گفت: ۱۷ هزار ویزا برای اتباع خارجی غیرمقیم ایران، یعنی اتباع افغانستان، پاکستان و سایر کشورهایی که خواهان شرکت در مراسم اربعین بودند، صادر کردیم. امسال ۱۵ هزار ویزای رایگان برای اتباع افغانستان متقبل شدیم، اما چون روند صدور ویزا دیر انجام شد، این ظرفیت به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفت.

وزیر امور خارجه در پایان گفت: ان‌شاءالله سال آینده این روند مرتب‌تر خواهد شد تا زائران افغانستانی بتوانند از ویزای رایگان استفاده کنند.