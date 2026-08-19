عزیزی: ملت ایران در دفاع از منافع ملی اهل باج دادن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی شامگاه چهارشنبه در مراسم اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در آستانه اشرفیه، با تقدیر از مقاومت مردم ایران، به‌ویژه مردم آستانه اشرفیه که با حضوری حماسی در میدان‌ها حاضرند، اظهار کرد: گذشت زمان به معنای فراموشی این عظمت تاریخ‌ آفرین و فراموشی این مرد بزرگ نبوده، نیست و نخواهد بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی فقدان ها، رحلت ها و شهادت‌های با عبور زمان نه‌تنها فراموش نمی‌شوند، بلکه اندوهناک تر و جایگاه آنان در مقطع حاضر و در سپهر انقلاب اسلامی روشن‌تر می‌شود.

وی با اشاره به سوگواری چندماه ملت ایران گفت:امروز اگر ملت بزرگ ایران سوگوار است، این سوگواری تنها به امروز محدود نخواهد بود و تا ابد ادامه خواهد داشت؛ چراکه ایشان شخصیتی یگانه و متعلق به دوران نوین و درخشان انقلاب اسلامی بودند.

عزیزی با بیان اینکه عزت روزافزون جمهوری اسلامی ایران مرهون تلاش‌های شجاعانه و اقدامات صادقانه آن امام فقید است، ادامه داد: امت اسلام از انوار نورانی و وجود این شخصیت بزرگ جان گرفت، رشد کرد و به عزت رسید.

وی با تاکید به اینکه ملت ایران بار دیگر در سوگ معمار دوم انقلاب اسلامی نشسته است، تصریح کرد:ناکثین و خائنان بدانند که خامنه ای ایران زنده است؛ چراکه راه و رسم آن رهبر در جهان اسلام زنده است و خلف صالح ایشان، پرچمدار عصر ایران اسلامی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به خائنان و دشمنان ملت ایران گفت: ملت ایران رهبر شهید را نماد حقیقت، ولایت و ایستادگی در برابر طوفان‌ها و گرداب ها می‌داند؛ شخصیتی که در اوج عزت آفرینی برای جهان اسلام، به‌ویژه ملت ایران، نماد ولایت، مقاومت، شجاعت، مردانگی و بصیرت بود.

راه رهبر شهید در دل ملت ایران زنده است

عزیزی با اشاره به مقاومت و ایستادگی ملت ایران در جنگ ۱۲روزه، جنگ ۴۰روزه و.. اظهار کر: مقاومت درس امام شهید است ،دشمنان ملت ایران بدانند که همچون نام و راه رهبر شهید، این شخصیت در دل و جان ملت ایران زنده است و راه او پابرجا خواهد ماند.

وی با بیان اینکه شهادت رهبر شهید ما پایان یک بیعت و یک عهد نیست، افزود: شهادت رهبر شهید انقلاب آغاز یک بیعت دینی و اعتقادی و سرآغاز یک قیام همه‌جانبه است؛این مقاومت نشان می‌دهد ملت ایران تا پای جان پای آرمان‌های خود ایستاده است و پیمان ما ناگسستنی خواهد بود.

امنیت منطقه بدون اتکا به آمریکا تأمین می‌شود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به طرح مجلس برای تأمین امنیت ژئوپلیتیک منطقه و اهمیت راهبردی تنگه هرمز،گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صیانت از امنیت کشور و منطقه نقش ویژه ای دارند .

وی خطاب به کشورهای منطقه و شیوخ عرب حاشیه خلیج فارس گفت: باید موضع خود را در قبال آمریکا و حضور نظامی این کشور به روشنی مشخص کنید؛ نمی‌توان از یک سو امنیت را در سایه حضور آمریکا جست‌وجو کرد و از سوی دیگر مدعی دستیابی به امنیت پایدار بود.

عزیزی با بیان اینکه امنیت منطقه باید به دست کشورهای منطقه و بدون اتکا به قدرت‌های بیگانه تأمین شود گفت:ملت ایران در مسیر دفاع از منافع ملی و امنیت خود، اهل باج دادن نیست.

وی افزود: تکیه بر آمریکا مانند تکیه بر دیواری کاغذی است؛ دیواری که در برابر اراده ملت‌ها و تحولات منطقه‌ای فرو خواهد ریخت.