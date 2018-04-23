مراسم سالروز شهادت سرلشکر خلبان علی اکبر شیرودی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سی و هفتمین سالروز شهادت امیر سرلشکر خلبان علی اکبر شیرودی برگزار می‌شود. این مراسم طی روز پنجشنبه ششم اردیبهشت1397، از ساعت 17 تا 19 عصر در یادمان شهید شیرودی در شهرستان سرپل ذهاب جنب روستای زرین جوب برگزار می‌شود. این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و سایر اقشار برگزار خواهد شد. شهید امیر سرلشکر خلبان علی اکبر شیرودی از شهدای سرافراز هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران است.