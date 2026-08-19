روح‌الله زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون سراسری با حضور ۷۳۲ داوطلب در این واحد دانشگاهی اندیشیده شده است.

وی با اشاره به ترکیب جنسیتی داوطلبان افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان این دوره، ۴۸۴ نفر را زنان و ۲۴۸ نفر را مردان تشکیل می‌دهند که با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در دو ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن به رقابت خواهند پرداخت.

زارع در خصوص تغییرات آمار داوطلبان نسبت به سال گذشته گفت: تعداد داوطلبان امسال در مقایسه با نوبت اول اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۴ درصد کاهش و نسبت به تیرماه سال گذشته ۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در فریدن، برنامه زمانی برگزاری این آزمون را تشریح کرد و گفت: آزمون صبح پنجشنبه به داوطلبان رشته علوم تجربی با ۳۲۵ داوطلب (۲۲۱ زن و ۱۰۴ مرد) اختصاص دارد. در عصر پنجشنبه نیز داوطلبان گروه هنر با ۵۶ نفر (۴۴ زن و ۱۲ مرد) و زبان‌های خارجی با ۵۳ نفر (۳۸ زن و ۱۵ مرد) در جلسه آزمون حاضر خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین صبح روز جمعه، داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی با ۶۴ نفر (۲۵ زن و ۳۹ مرد) و گروه علوم انسانی با ۲۳۴ داوطلب (۱۵۵ زن و ۷۹ مرد) در محل‌های تعیین‌شده به رقابت می‌پردازند.

زارع در پایان بر رعایت کامل دستورالعمل‌های حفاظتی و آموزشی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این رویداد علمی با همکاری تمامی نهادهای مربوطه در کمال آرامش و نظم در شهرستان فریدن برگزار شود.