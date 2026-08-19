سرمربی ملوان: شایسته پیروزی بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی ۲ بر یک تیمش مقابل ذوب‌آهن در نشست خبری اظهار کرد: فکر می‌کنم تماشاگران از دیدن این بازی لذت بردند. اگر بخواهم واقعیت را بگویم، ۲۰ دقیقه ابتدایی خوبی نداشتیم، اما پس از آن کاملاً بازی را در اختیار گرفتیم و موقعیت‌های خوبی هم ایجاد کردیم.

وی ادامه داد: یادم نمی‌آید در نیمه دوم موقعیت خاصی به حریف داده باشیم، جز یک صحنه که روی همان توپ، افسرده اخراج شد؛ البته اگر اشتباه نکنم، در آن صحنه خطا اعلام شد. ما موقعیت‌های خوبی داشتیم و بازیکنانم هم خیلی باهوش بازی کردند.

سرمربی ملوان افزود: به بازیکنان تیمم تبریک می‌گویم؛ به نظر من شایسته این پیروزی بودند. همچنین از مردمی که به ورزشگاه آمدند و سنگ تمام گذاشتند تشکر می‌کنم و امیدوارم با خوشحالی به خانه برگشته باشند.

به گزارش مهر، تیم فوتبال ملوان در این دیدار با نتیجه ۲ بر یک از سد ذوب‌آهن گذشت و با کسب چهار امتیاز در رده پنجم جدول قرار گرفت. ذوب‌آهن نیز با یک امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول ایستاد.