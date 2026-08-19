  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

سرمربی ملوان: شایسته پیروزی بودیم

سرمربی ملوان: شایسته پیروزی بودیم

انزلی- سرمربی تیم فوتبال ملوان با تمجید از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر ذوب‌آهن گفت: شایسته پیروزی بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی ۲ بر یک تیمش مقابل ذوب‌آهن در نشست خبری اظهار کرد: فکر می‌کنم تماشاگران از دیدن این بازی لذت بردند. اگر بخواهم واقعیت را بگویم، ۲۰ دقیقه ابتدایی خوبی نداشتیم، اما پس از آن کاملاً بازی را در اختیار گرفتیم و موقعیت‌های خوبی هم ایجاد کردیم.

وی ادامه داد: یادم نمی‌آید در نیمه دوم موقعیت خاصی به حریف داده باشیم، جز یک صحنه که روی همان توپ، افسرده اخراج شد؛ البته اگر اشتباه نکنم، در آن صحنه خطا اعلام شد. ما موقعیت‌های خوبی داشتیم و بازیکنانم هم خیلی باهوش بازی کردند.

سرمربی ملوان افزود: به بازیکنان تیمم تبریک می‌گویم؛ به نظر من شایسته این پیروزی بودند. همچنین از مردمی که به ورزشگاه آمدند و سنگ تمام گذاشتند تشکر می‌کنم و امیدوارم با خوشحالی به خانه برگشته باشند.

به گزارش مهر، تیم فوتبال ملوان در این دیدار با نتیجه ۲ بر یک از سد ذوب‌آهن گذشت و با کسب چهار امتیاز در رده پنجم جدول قرار گرفت. ذوب‌آهن نیز با یک امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول ایستاد.

کد مطلب 6921839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها