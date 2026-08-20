https://mehrnews.com/x3cQXs ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۴ کد مطلب 6921957 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۴ ۱۷۲ شب دلدادگی و ایستادگی در چابهار چابهار- مردم شهر چابهار در صد و هفتاد و دومین شب از شهادت رهبر شهید، همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 54 MB کد مطلب 6921957 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ ترانزیت کالا از مرزهای جنوبی سیستان وبلوچستان محموله ذرت دامی در بندر چابهار تخلیه می شود چابهار؛ ۱۷۰ شب پای کار ایران دلدادگی ساحل نشینان چابهاری در شب ۱۷۵ برچسبها چابهار تجمع مردمی رهبر شهید
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