محموله ذرت دامی در بندر چابهار تخلیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک سرابندی از ورود کشتی حامل محموله ذرت دامی به بندر چابهار و آغاز عملیات تخلیه و ترخیص آن با هدف تأمین نهاده‌های مورد نیاز و تقویت ذخایر راهبردی کشور خبر داد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: این محموله ذرت دامی در راستای تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش دام و طیور کشور وارد بندر چابهار شده است و هم‌زمان با عملیات تخلیه، مراحل قانونی و تشریفات ترخیص آن نیز در حال انجام است.

وی بیان کرد: پس از تکمیل فرآیند تخلیه و ترخیص، محموله یادشده بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و نیاز اعلامی استان‌ها، برای ذخیره‌سازی به نقاط مختلف کشور حمل و سپس در شبکه توزیع نهاده‌های دامی عرضه خواهد شد.