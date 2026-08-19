محموله ذرت دامی در بندر چابهار تخلیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک سرابندی از ورود کشتی حامل محموله ذرت دامی به بندر چابهار و آغاز عملیات تخلیه و ترخیص آن با هدف تأمین نهادههای مورد نیاز و تقویت ذخایر راهبردی کشور خبر داد.
مدیرکل پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: این محموله ذرت دامی در راستای تأمین نهادههای مورد نیاز بخش دام و طیور کشور وارد بندر چابهار شده است و همزمان با عملیات تخلیه، مراحل قانونی و تشریفات ترخیص آن نیز در حال انجام است.
وی بیان کرد: پس از تکمیل فرآیند تخلیه و ترخیص، محموله یادشده بر اساس برنامهریزیهای انجامشده و نیاز اعلامی استانها، برای ذخیرهسازی به نقاط مختلف کشور حمل و سپس در شبکه توزیع نهادههای دامی عرضه خواهد شد.
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