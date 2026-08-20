پلمب ۱۰کافه و رستوران در خراسان جنوبی؛ماجرای ۲۸موتورسیکلت توقیفی چیست؟

احمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مواردی که موتورسیکلت به دلیل رانندگی بانوان یا حضور ترک‌نشین زن با کشف حجاب کامل مورد برخورد قرار گرفته، ۹ مورد توقیف توسط فراجا و ۱۹ مورد نیز توسط پلیس راهور انجام شده است.

وی افزود: در کنار توقیف موتورسیکلت‌ها، در ۲۵ مورد نیز به ترک‌نشینان موتورسیکلت که مرتکب هنجارشکنی یا موارد مرتبط با حجاب شده بودند، تذکر داده شده است؛ در این موارد موتورسیکلت توقیف نشده است.

ثبت مشخصات ۷۰ خودروی هنجارشکن

دادستان مرکز خراسان جنوبی با اشاره به برخورد با خودروهای هنجارشکن نیز گفت: از ابتدای سال جاری اطلاعات ۷۰ خودرو به دلیل کشف حجاب و هنجارشکنی در سامانه مربوطه ثبت شده تا اقدامات قانونی لازم برای توقیف آنها انجام شود.

قاسمی ادامه داد: ثبت اطلاعات این خودروها در راستای اجرای قانون و پیگیری موارد هنجارشکنی انجام شده و اقدامات بعدی نیز مطابق ضوابط و مقررات صورت خواهد گرفت.

پلمب ۱۰ کافه و رستوران از ابتدای سال

وی همچنین از پلمب ۱۰ باب کافه و رستوران در استان از ابتدای سال جاری خبر داد و بیان کرد: این واحدها به دلیل هنجارشکنی و موارد مرتبط با کشف حجاب پلمب شده‌اند.

دادستان مرکز خراسان جنوبی اضافه کرد: در جریان ایام فتنه و اغتشاشات نیز ۱۸ باب کافه و رستوران به دلیل موارد هنجارشکنانه پلمب شده بودند.

قاسمی تأکید کرد: دستگاه قضایی در کنار سایر مجموعه‌های مسئول، موضوع رعایت قانون و صیانت از هنجارهای اجتماعی را پیگیری می‌کند و با موارد تخلف و هنجارشکنی، در چارچوب مقررات قانونی برخورد خواهد شد.