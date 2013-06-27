رقابت 10 هزار داوطلب در استان سمنان برای ورود به مراكز آموزش عالي

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محب الشاهدين صبح پنجشنبه در حاشیه برگزاری آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه در آزمون گروه رياضي فني در دانشگاه سمنان ۹۶۷ نفر داوطلب حضور دارند اظهار داشت: شامل ۴۱۲ نفر دختر و ۵۵۵ نفر پسر هستند.

به گفته وی، در استان سمنان ۱۰ هزار و ۱۳۰ داوطلب در آزمون سراسري امسال شركت دارند كه در پنج گروه آزمايشي در روزهاي پنجشنبه، جمعه و شنبه به رقابت مي پردازند که بيشترين داوطلبان كنكور در اين استان مربوط به شهرستان شاهرود است.

نماينده تام الاختيار سازمان سنجش در استان سمنان افزود: شهرستان هاي سمنان با سه هزار و ۵۲۴ ، دامغان با يك هزار و ۴۹۴ و گرمسار با يك هزار و ۱۹۰ دانش آموز از نظر تعداد داوطلبان در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

به گفته محب الشاهدین بيشترين داوطلبان كنكور سراسري امسال در استان سمنان مربوط به گروه آزمايشي علوم تجربي است.

آزمون گروه آزمايشي هنر عصر پنج شنبه، گروه آزمايشي علوم تجربي صبح جمعه، گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي عصر جمعه و آزمون گروه آزمايشي علوم انساني صبح شنبه همزمان با سراسر كشور در استان سمنان برگزارمي شود.