به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی، کشورمان استقلال سیاسی خود را بازیابی کرد و با آغاز جنگ تحمیلی و فشارها و تحریمها، استقلال نظامی کشور نیز با خودکفایی در این عرصه محقق شد و امروز در حوزه اقتصادی نیازمند تحقق استقلال اقتصادی هستیم.
وی افزود: امروز نیازمند آن هستیم که با همافزایی و همگرایی همه اضلاع حکمرانی، استقلال اقتصادی ایران عزیز را محقق کنیم و این مهم با توجه و اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت دنبال میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بیان کرد: تجلی عینی اقتصاد مقاومتی را میتوان در خراسان جنوبی مشاهده کرد؛ استانی که با وجود محدودیت منابع بودجه عمومی، پهناوری و نیازهای گسترده، تلاش کرده از ظرفیتهای دیگری همچون سرمایهگذاری خارجی استفاده کند.
قهرمان جام جهانی در خراسان جنوبی سرمایهگذاری میکند
ذاکریان با اعلام یک خبر جدید در حوزه سرمایهگذاری خارجی گفت: امروز نخستین مجوز سرمایهگذاری برای یک سرمایهگذار از کشور اسپانیا در خراسان جنوبی صادر شد.
وی افزود: این سرمایهگذاری در حوزه استخراج و فرآوری کانسارهای معدنی انجام میشود و به این ترتیب، خراسان جنوبی میزبان سرمایهگذارانی از کشور قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶ شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در همین ایام و در شرایط جنگ تحمیلی سوم، استان موفق به جذب سرمایهگذار از چهار کشور جدید شده است که آخرین مورد آن اسپانیا بوده و پیش از آن نیز برای نخستین بار سرمایهگذارانی از امارات متحده عربی، ترکیه و عمان وارد استان شدهاند.
۴۰ درصد پروژههای خارجی مربوط به دو سال اخیر است
ذاکریان در ادامه با مقایسه عملکرد دو سال اخیر دولت چهاردهم با دو دهه گذشته استان اظهار کرد: از زمان انفکاک خراسان جنوبی از خراسان بزرگ در سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۴۰۳، یک دوره ۲۰ ساله را پشت سر گذاشتهایم که در مقایسه با دو سال اخیر، آمار قابل توجهی در حوزه سرمایهگذاری خارجی به ثبت رسیده است.
وی گفت: از مجموع پروژههای سرمایهگذاری خارجی در حال اجرا و بهرهبرداری، ۴۰ درصد مربوط به دو سال اخیر و ۶۰ درصد مربوط به ۲۰ سال گذشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: حدود ۳۷ درصد اشتغال ایجادشده در این پروژهها نیز مربوط به دو سال اخیر است، در حالی که ۶۳ درصد مربوط به ۲۰ سال گذشته است.
ذاکریان بیان کرد: در پروژههایی که مجوز سرمایهگذاری خارجی دریافت کردهاند نیز ۵۵ درصد پروژهها مربوط به دو سال اخیر و ۴۵ درصد مربوط به ۲۰ سال گذشته است.
رشد ۶۸ درصدی پروژههای مصوب سرمایهگذاری خارجی
وی با اشاره به آخرین آمار سرمایهگذاری خارجی استان گفت: مجموع پروژههای مصوب سرمایهگذاری خارجی خراسان جنوبی تاکنون به ۶۴ پروژه رسیده که ۲۶ پروژه از این تعداد مربوط به دوره استقرار دولت چهاردهم است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: این آمار نشاندهنده رشد ۶۸ درصدی پروژههای مصوب سرمایهگذاری خارجی در دولت چهاردهم است.
ذاکریان ادامه داد: تعداد پروژههای سرمایهگذاری خارجی به بهرهبرداری رسیده نیز از ۱۶ پروژه به ۲۷ پروژه افزایش یافته که رشد ۶۹ درصدی را نشان میدهد.
وی تأکید کرد: این پروژهها بدون استفاده از منابع بودجه عمومی دولت، تسهیلات بانکی و تخصیص ارز دولتی اجرا شده و منابع آنها از محل آورده سرمایهگذاران خارجی از خارج کشور تأمین شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر سرمایهگذاران خارجی از ۱۲ کشور در استان حضور دارند که از جمله آنها میتوان به چین، افغانستان، آفریقای جنوبی و آلمان اشاره کرد و در دوره اخیر نیز ترکیه، عمان، امارات متحده عربی و اسپانیا به جمع سرمایهگذاران خارجی استان اضافه شدهاند.
اعتبارات استان در دو سال چهار برابر شد
ذاکریان با اشاره به روند افزایشی دریافت اعتبارات از مرکز اظهار کرد: مجموع اعتبارات استانی و اعتباراتی که از تهران دریافت شده در سال مالی ۱۴۰۲، دو هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بود.
وی افزود: این رقم در سال مالی ۱۴۰۳ به شش هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان رسید و در سال مالی ۱۴۰۴ تاکنون به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: در حالی که هنوز حدود ۳۵ روز تا پایان سال مالی باقی مانده، اعتبارات استان در فاصله دو سال از کمتر از سه هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
ذاکریان تأکید کرد: این اعتبارات باید به «اثر» تبدیل شوند؛ اثر در زندگی مردم، افزایش اشتغال جوانان، پایداری اشتغال، تحکیم خانواده، بهبود زیرساختهای استان و در نهایت افزایش رضایتمندی مردم.
خراسان جنوبی پایینترین نرخ بیکاری کشور را حفظ کرد
وی با اشاره به وضعیت اشتغال استان گفت: خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ به عنوان استان دارای پایینترین نرخ بیکاری در کشور شناخته شد و این موفقیت در فصل بهار ۱۴۰۵ نیز تداوم یافت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: این موفقیت حاصل تعامل، همگرایی و همافزایی دستگاههای اجرایی، سرمایهگذاران بومی و مردم استان در راستای سیاستهای اشتغالزایی است.
توسعه استان در گرو «اقتصاد اتصال» است
ذاکریان با تأکید بر ضرورت ایجاد زنجیره ارزش در استان گفت: اگر به دنبال توسعه هستیم، باید «اقتصاد اتصال» را دنبال کنیم؛ اتصال معدن به صنعت، بدون خامفروشی و با فرآوری، اتصال کشاورزی به اشتغال با درآمد سرانه و ارزش افزوده بالا و اتصال اعتبار به اثر.
وی افزود: منابع و اعتبارات زمانی ارزشمند هستند که اثر آنها در زندگی، معیشت، رفاه و رضایتمندی مردم دیده شود.
رسانه؛ ابرقدرت دنیای امروز
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به نقش رسانه در توسعه استان اظهار کرد: امروز رسانه یکی از قدرتمندترین ابزارهای اثرگذاری در جهان است و هیچ موشک و سلاحی نمیتواند چنین برد و گسترهای از اثرگذاری را داشته باشد.
ذاکریان ادامه داد: اصحاب رسانه خراسان جنوبی نیز به خوبی این قدرت را شناختهاند و آن را در راستای منافع ایران اسلامی و توسعه استان به کار گرفتهاند.
وی با قدردانی از خبرنگاران، روزنامهها و پایگاههای خبری استان گفت: اگر اخبار ماههای اخیر خراسان جنوبی را مرور کنیم، جنس اخبار منتشرشده بیشتر رنگ و بوی امید، جذب سرمایهگذار، اقتصاد، صنعت و توسعه پیدا کرده است و این روند باید با قدرت ادامه پیدا کند.
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