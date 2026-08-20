به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدیفام بعد از ظهر پنجشنبه از آغاز رقابت داوطلبان کنکور سراسری در ملارد خبر داد.
مدیر آموزش و پرورش ملارد اظهار کرد: کنکور سراسری روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد در ۲۳ حوزه امتحانی شهرستان ملارد و طی چهار نوبت برگزار میشود.
وی افزود: این آزمون در پنج گروه آزمایشی زبان، هنر، ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد و هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی برای برگزاری مطلوب و بدون مشکل آزمون ضروری است.
محمدیفام با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید عنوان کرد: در راستای حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار، اجرای پویش «کارت نشاط» در دستور کار قرار گرفته است تا همزمان با بازگشایی مدارس، زمینه حمایت از این دانشآموزان فراهم شود.
مدیر آموزش و پرورش ملارد ادامه داد: تا پیش از بازگشایی مدارس، ۶۰۰ کلاس درس دیگر در شهرستان با همکاری نوسازی مدارس به تجهیزات و زیرساختهای هوشمند مجهز خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: تجهیز این کلاسها در راستای ارتقای کیفیت فضا و امکانات آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای آغاز سال تحصیلی جدید انجام میشود.
نظر شما