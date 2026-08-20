به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور، فرماندار شهرستان کرج، در نشست هماندیشی با احزاب سیاسی فعال استان البرز که با حضور خبرنگاران برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجامشده در شرایط جنگی اخیر گفت: با وجود شرایط دشوار، دستگاههای اجرایی شهرستان تعطیل نشدند و مدیران و کارکنان ادارات در کنار مردم به ارائه خدمات ادامه دادند.
وی با قدردانی از مدیران، کارکنان و پیشکسوتان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: در روزهایی که مأموریتهای ویژه به دستگاهها ابلاغ شده بود، تقریباً هیچ ادارهای تعطیل نشد و کارکنان برای خدمترسانی به مردم در محل کار خود حضور داشتند.
فرماندار کرج با اشاره به حضور ایرانیان خارج از کشور در شرایط جنگی افزود: حضور ایرانیانی که با شنیدن خبر تهدید کشور به ایران بازگشتند و برای کمک اعلام آمادگی کردند، نشاندهنده عزت و افتخار ایرانی و تعلق مردم به کشور است.
مهرور با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاهها برای شرایط اضطراری گفت: مدیران دولتی مکلف هستند زیرساختهای دستگاههای خود را برای مقابله با بحران و شرایط جنگی آماده کنند و این موضوع از اصول اساسی پدافند و مدیریت بحران است.
وی افزود: دستگاهها باید ژنراتور برق و مخازن ذخیره سوخت اضطراری داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، امکان تداوم خدماترسانی وجود داشته باشد.
هفت مرکز عرضه کالا با قیمت پایینتر در کرج فعال شد
فرماندار کرج با اشاره به اقدامات انجامشده برای کنترل بازار در شرایط جنگی گفت: تیم اقتصادی فرمانداری و استانداری بهصورت شبانهروزی فعال بودند و با حضور در مراکز عرضه، فروشگاهها، بازارها و جایگاههای سوخت، روند تأمین و توزیع کالا را پیگیری کردند.
وی ادامه داد: در سطح شهرستان و شهر کرج حدود هفت نقطه برای عرضه کالا با قیمت پایینتر از بازار و نرخ سازمان میادین مستقر شده است.
مهرور گفت: در این مراکز اقلامی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت و سایر کالاهای مورد نیاز مردم عرضه میشود و تلاش شده است کالا با قیمت مناسب و نظارت سازمان میادین به دست مردم برسد.
وی با اشاره به برنامه توسعه این مراکز در کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت افزود: این طرح ظرفیت مناسبی برای عرضه مستقیم کالا ایجاد کرده و میتواند از افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کند.
اصناف در دوران جنگ تعطیل نشدند
فرماندار کرج با قدردانی از اصناف اظهار کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه و شرایط پس از آن، اصناف و نانواییها پای کار بودند و حتی در شرایط سخت نیز روند تأمین کالا و خدمات متوقف نشد.
وی افزود: با وجود محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، شاهد قحطی یا هجوم مردم به فروشگاهها نبودیم و این موضوع نتیجه همکاری مردم، اصناف و فعالیت شبانهروزی تیم اقتصادی استان و شهرستان بود.
مهرور با اشاره به پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: فرمانداری در حوزه اقتصاد، واحدهای صنعتی، تولیدکنندگان و مسائل بانکی را دنبال میکند و تلاش داریم مشکلات این بخشها در تعامل با دستگاههای مربوطه برطرف شود.
۷۲۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی کرج ابلاغ شد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژههای عمرانی شهرستان کرج گفت: حدود ۷۲۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه تملک داراییهای سرمایهای شهرستان ابلاغ و میان دستگاهها و سازمانها توزیع شده است.
فرماندار کرج افزود: اکنون منتظر تخصیص اعتبارات هستیم تا بتوانیم اقدامات عمرانی مورد نیاز شهرستان را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.
آغاز نهضت مدرسهسازی در کرج
مهرور آموزش و پرورش را یکی از اولویتهای شهرستان کرج دانست و گفت: حدود ۱۳ مدرسه در سطح شهرستان آماده شده که در آستانه سال تحصیلی جدید افتتاح خواهند شد.
وی افزود: در کنار این مدارس، نهضت مدرسهسازی در نقاط مختلف شهرستان از جمله خرمدشت، محمدشهر، گرمدره، ماهدشت، محمودآباد، حیدرآباد و مناطق مرکزی کرج در حال پیگیری است.
فرماندار کرج با اشاره به همکاری خیران، سازمان نوسازی مدارس، شهرداریها و بخش خصوصی ادامه داد: برای توسعه فضاهای آموزشی، زمینهایی اختصاص یافته و ساخت مدارس در چند نقطه شهرستان در حال پیگیری است.
وی همچنین از تشکیل تیم عملیاتی طرح مهر خبر داد و گفت: این تیم با حضور خیران مدرسهساز، نوسازی مدارس، سازمان برنامه و بودجه و شهرداریها تشکیل شده و وضعیت مدارس چهار ناحیه آموزش و پرورش کرج را بررسی کرده است.
مهرور افزود: مشکلات مدارس از جمله آسفالت، سرویسهای بهداشتی، میز و صندلی، تجهیزات آموزشی، هوشمندسازی و شادابسازی شناسایی شده و اقدامات لازم برای رفع این مشکلات تا آغاز سال تحصیلی در حال انجام است.
۱۷ نقطه کرج در جریان جنگ آسیب دید
فرماندار کرج با اشاره به آسیبهای واردشده به شهرستان در جریان جنگ گفت: حدود ۱۷ نقطه در شهرستان کرج مورد آسیب قرار گرفت که دستگاههای مختلف برای بررسی، پاکسازی، بازسازی و اسکان اضطراری آسیبدیدگان پای کار بودند.
وی اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، هر دستگاه متولی پیگیری خسارات مربوط به حوزه خود شد و دستگاههایی مانند صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق اصناف، بنیاد مسکن و شهرداریها هر کدام وظایف مشخصی در این زمینه بر عهده گرفتند.
مهرور ادامه داد: روند بازسازی و پاکسازی مناطق آسیبدیده همچنان ادامه دارد و مسائل مربوط به اسکان اضطراری نیز در زمان مقرر پیگیری شده است.
مردم کرج در شرایط جنگی در کنار کشور ایستادند
وی با اشاره به استمرار تجمعات و حضور مردمی در حمایت از کشور گفت: مردم کرج در ماههای اخیر حضوری مستمر و گسترده داشتهاند و این حضور نشاندهنده همبستگی و انسجام اجتماعی است.
فرماندار کرج بر ضرورت حفظ وحدت میان جریانهای سیاسی تأکید کرد و گفت: همه احزاب، گروهها، جریانها و ساختارهای سیاسی باید در شرایط حساس کشور در کنار یکدیگر قرار بگیرند و با پرهیز از سهمخواهی و منیت، در چارچوب منافع ملی و جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند.
پیگیری مشکلات روستایی و اقتصادی در کرج
مهرور با اشاره به اقدامات انجامشده در مناطق روستایی شهرستان گفت: در حوزه روستایی، اقدامات عمرانی متعددی در حدود ۷۰ تا ۸۰ روستای شهرستان انجام شده و جلسات اقتصادی، تنظیم بازار و اشتغال نیز بهصورت مستمر دنبال میشود.
وی افزود: تلاش مجموعه فرمانداری این است که مشکلات و تهدیدهای شهرستان بهصورت مستمر شناسایی و با برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری مداوم برای آنها راهکار ارائه شود.
فرماندار کرج در بخش دیگری از سخنان خود از آمادهسازی ساختمان خانه احزاب شهرستان خبر داد و گفت: با همکاری شورای شهر و شهرداری کرج و پیگیریهای انجامشده، ساختمانی برای فعالیت اعضای خانه احزاب تهیه، تجهیز و آماده بهرهبرداری شده است.
وی افزود: این ساختمان پس از تجهیز و خرید ملزومات مورد نیاز در اختیار اعضا قرار گرفته و امیدواریم با حمایت استانداری، سایر نیازهای این مجموعه نیز برطرف شود.
مهرور همچنین با تأکید بر ارتباط مستقیم مدیران با مردم گفت: مدیران نیز مانند سایر شهروندان بخشی از جامعه هستند و مشکلات مردم را از نزدیک لمس میکنند؛ بنابراین باید همه در کنار یکدیگر برای حل مشکلات تلاش کنیم.
نشست با احزاب بهصورت فصلی برگزار میشود
فرماندار کرج در پایان پیشنهاد برگزاری منظم نشستهای هماندیشی با احزاب را مطرح کرد و گفت: آمادگی داریم این جلسات بهصورت فصلی برگزار شود تا مسائل و مطالبات احزاب و جامعه در فضایی تعاملی مطرح و پیگیری شود.
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