به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح شنبه اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و نگهداری از راههای استان در پنج ماهه نخست سال جاری عملیات خطکشی در ۶۳۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی و بهسازی و روکش آسفالت در ۴۵۰ کیلومتر از راههای استان اجرا شده است.
وی افزود: در این مدت لایروبی بیش از ۱۶۷ دستگاه پل و آبرو، احداث چهار نقطه روشنایی مقطعی، اجرای ۶۸ کیلومتر شیار لرزاننده طولی و عرضی، نصب و تعمیر ۱۳ هزار و ۲۰۰ عدد تابلو و علائم ایمنی و همچنین شانهسازی و تعدیل شیب شیروانی در سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان با اشاره به روند اصلاح نقاط پرحادثه گفت: از مجموع ۵۲ نقطه حادثهخیز مصوب در استان تاکنون ۵۱ نقطه بهطور کامل رفع شده است و عملیات اصلاح تنها نقطه باقیمانده در محور همدان ـ کرمانشاه نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد در مراحل پایانی قرار دارد.
پرورشی ادامه داد: با تکمیل این طرح تمامی نقاط حادثهخیز مصوب استان رفع خواهد شد اما شناسایی نقاط جدید مستعد وقوع تصادف در محورهای مواصلاتی همدان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: پس از طی مراحل قانونی تصویب و ابلاغ رسمی نقاط جدید، عملیات اجرایی اصلاح و ایمنسازی این مناطق آغاز خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان تاکید کرد: اجرای پروژههای نگهداری، بهسازی و ارتقای ایمنی راهها با هدف کاهش سوانح رانندگی، افزایش ایمنی سفرها و ارائه خدمات مطلوبتر به کاربران جادهای با جدیت در سطح راههای استان دنبال میشود.
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