به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی در جلسه شورای اداری شهرستان گیلانغرب با اشاره به شرایط کشور و محدودیتهای ناشی از جنگ، از تلاش مجموعههای اجرایی برای بازگشایی مرز سومار قدردانی کرد و اظهار داشت: بازگشایی این مرز میتواند علاوه بر برکات معنوی، زمینهساز توسعه زیرساختها و رونق اقتصادی شهرستان باشد.
وی افزود: سومار تنها ظرفیت گیلانغرب نیست، اما بازگشایی این مرز یک فرصت مهم برای اتصال شهرستان به مسیرهای اقتصادی و ارتباطی و خروج آن از بنبست است و باید از این ظرفیت به شکل جدی استفاده شود.
فرماندار گیلانغرب با قدردانی از حمایت استاندار کرمانشاه، نماینده مردم در مجلس، شورای تأمین و مجموعههای امنیتی و انتظامی گفت: همراهی امام جمعه شهرستان نیز در ایجاد همدلی و پیشبرد امور مؤثر بوده و این ظرفیت باید برای شتاببخشی به طرحهای توسعهای مورد استفاده قرار گیرد.
رضایی با اشاره به تغییر نگاه استان و کشور به محورهای مواصلاتی گیلانغرب پس از بازگشایی مرز سومار، عنوان کرد: مسیر اسلامآبادغرب، سرمست، گیلانغرب و سومار اکنون با نگاه به راه کربلا به عنوان یک محور واحد دیده میشود و این موضوع فرصت مناسبی برای پیگیری پروژههای زیرساختی است.
وی از آغاز عملیات احداث باند دوم محور اسلامآبادغرب به سرمست خبر داد و گفت: این پروژه پس از اخذ مجوز ماده ۲۳ در دو جبهه آغاز شده و از طرحهای مهم ارتباطی منطقه به شمار میرود.
فرماندار گیلانغرب همچنین از برنامهریزی برای تعریض محور چله به سمت دوراهی و گیلانغرب خبر داد و افزود: پیمانکار این طرح در حال انتخاب است و امیدواریم عملیات اجرایی آن اواخر مهر یا اواسط آبان آغاز شود.
رضایی در ادامه با تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال مردم اظهار داشت: مسئولیت هر مدیر امانتی است که بر پایه خون شهدا به او سپرده شده و مدیران باید این امانت را با خدمت صادقانه و حضور واقعی در میدان پاس بدارند.
وی با بیان اینکه مردم در شرایط دشوار امروز پای نظام و انقلاب ایستادهاند، گفت: انتظار مردم از مدیران، خدمت شبانهروزی و حضور در میدان است و مدیران باید در برنامههای عمومی، نماز جمعه و میزهای خدمت حضور پررنگتری داشته باشند.
فرماندار گیلانغرب با انتقاد از کمرنگ بودن حضور برخی مدیران در شهرستان تصریح کرد: مدیر دستگاه اجرایی باید در دسترس مردم و فرمانداری باشد و برای حل مشکلات شهرستان وقت بگذارد؛ تعهد، تخصص، توانمندی و میزان خدمترسانی به مردم ملاک ارزیابی مدیران است و نگاه سیاسی و حزبی در این ارزیابی جایی ندارد.
رضایی تأکید کرد: میزهای خدمت باید با هدف پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردم دوباره فعال شوند تا شهروندان بتوانند مسائل خود را بدون واسطه با مدیران مطرح کنند.
وی با بیان اینکه هیچ دستگاهی نباید با انفعال موجب توقف خدمترسانی شود، گفت: مدیران باید در چارچوب وظایف قانونی خود تصمیم بگیرند، مسئولیت بپذیرند و برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند.
فرماندار گیلانغرب رضایتمندی مردم را یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی دستگاههای اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: هر دستگاهی که با نارضایتی مردم مواجه است باید عملکرد خود را بررسی و علت این نارضایتی را مشخص کند.
رضایی در پایان تأکید کرد: گیلانغرب به مدیر پشتمیزنشین و صرفاً کارتابلی نیاز ندارد؛ مدیران باید در میدان حضور داشته باشند، بر حوزه کاری خود اشراف داشته باشند و برای حل مشکلات مردم پیگیری مستمر انجام دهند.
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