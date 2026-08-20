به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در دیدار با رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد مجموعه‌های اداری اظهار داشت: در نظام اداری ممکن است برخی مشکلات و تخلفات به صورت سهوی یا عمدی رخ دهد و در چنین شرایطی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و انجام اقدامات به‌موقع می‌توانند نقش مهمی در مقابله با تخلفات و کاهش آنها ایفا کنند.

هیئت تخلفات اداری؛ عامل بازدارندگی و صیانت از حقوق مردم

وی افزود: مجموعه اقدامات مؤثر و بازدارنده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری موجب می‌شود حقوق مردم و دولت مورد صیانت قرار گیرد و کارکنان نیز نسبت به انجام صحیح وظایف، جایگاه شغلی و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، حساسیت بیشتری داشته باشند.

استاندار لرستان تصریح کرد: وجود سازوکارهای نظارتی و قانونی در نظام اداری، در کنار اجرای دقیق مقررات، می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از تخلفات جلوگیری کند و زمینه ارتقای سلامت اداری را فراهم آورد.

شاهرخی با اشاره به ضرورت انتخاب افراد شایسته برای فعالیت در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: در ادوار مختلف، افرادی متعهد، آگاه و خداترس برای انجام این مسئولیت در استان معرفی شده‌اند و ارزیابی‌ها و آزمون‌های انجام‌شده از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کشور نیز صلاحیت و شایستگی این افراد را مورد بررسی قرار داده است.

تأکید بر حمایت از هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در لرستان

وی ادامه داد: خوشبختانه همکاران فعال در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استان لرستان از جمله افراد متعهد، خوشنام و دارای تجربه در این حوزه هستند و در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات قابل قبولی انجام داده‌اند.

استاندار لرستان با تأکید بر حمایت مدیریت استان از فعالیت‌های قانونی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اظهار کرد: اعتقاد ویژه‌ای به نقش این هیئت‌ها در کشور و استان داریم و از مجموعه اقدامات انجام‌شده در این حوزه حمایت لازم را خواهیم داشت.

شاهرخی خاطرنشان کرد: تقویت سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی، نیازمند اجرای دقیق قانون، نظارت مستمر و برخورد قانونی با تخلفات است و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند در این مسیر نقش مهم و اثرگذاری ایفا کنند.

این دیدار با حضور بابایی، نماینده وزیر کشور و مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور، نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری این وزارتخانه‌ها برگزار شد.