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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

هیئت رسیدگی به تخلفات نقش مهمی در سالم‌سازی نظام اداری دارد

هیئت رسیدگی به تخلفات نقش مهمی در سالم‌سازی نظام اداری دارد

خرم‌آباد - استاندار لرستان بر نقش مهم هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در سالم‌سازی نظام اداری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در دیدار با رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد مجموعه‌های اداری اظهار داشت: در نظام اداری ممکن است برخی مشکلات و تخلفات به صورت سهوی یا عمدی رخ دهد و در چنین شرایطی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و انجام اقدامات به‌موقع می‌توانند نقش مهمی در مقابله با تخلفات و کاهش آنها ایفا کنند.

هیئت تخلفات اداری؛ عامل بازدارندگی و صیانت از حقوق مردم

وی افزود: مجموعه اقدامات مؤثر و بازدارنده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری موجب می‌شود حقوق مردم و دولت مورد صیانت قرار گیرد و کارکنان نیز نسبت به انجام صحیح وظایف، جایگاه شغلی و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، حساسیت بیشتری داشته باشند.

استاندار لرستان تصریح کرد: وجود سازوکارهای نظارتی و قانونی در نظام اداری، در کنار اجرای دقیق مقررات، می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از تخلفات جلوگیری کند و زمینه ارتقای سلامت اداری را فراهم آورد.

شاهرخی با اشاره به ضرورت انتخاب افراد شایسته برای فعالیت در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: در ادوار مختلف، افرادی متعهد، آگاه و خداترس برای انجام این مسئولیت در استان معرفی شده‌اند و ارزیابی‌ها و آزمون‌های انجام‌شده از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کشور نیز صلاحیت و شایستگی این افراد را مورد بررسی قرار داده است.

تأکید بر حمایت از هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در لرستان

وی ادامه داد: خوشبختانه همکاران فعال در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استان لرستان از جمله افراد متعهد، خوشنام و دارای تجربه در این حوزه هستند و در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات قابل قبولی انجام داده‌اند.

استاندار لرستان با تأکید بر حمایت مدیریت استان از فعالیت‌های قانونی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اظهار کرد: اعتقاد ویژه‌ای به نقش این هیئت‌ها در کشور و استان داریم و از مجموعه اقدامات انجام‌شده در این حوزه حمایت لازم را خواهیم داشت.

شاهرخی خاطرنشان کرد: تقویت سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی، نیازمند اجرای دقیق قانون، نظارت مستمر و برخورد قانونی با تخلفات است و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند در این مسیر نقش مهم و اثرگذاری ایفا کنند.

این دیدار با حضور بابایی، نماینده وزیر کشور و مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور، نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری این وزارتخانه‌ها برگزار شد.

کد مطلب 6922597

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