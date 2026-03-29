به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، شامگاه امروز یکشنبه در اجتماع مردم خرمشهر در بیعت با رهبر انقلاب گفت: دشمن که زبان به در و دیوار می‌زند و خود را به نشناختن ملت بزرگ ایران می‌زند، نمی‌داند که این ملت با صلابت، استواری و اراده‌ای راسخ، به فضل خداوند متعال در این میدان پیروز است.

وی با بیان اینکه دشمن از مرگ ما می‌ترسد، افزود: اگر مرگ دشمن، پایان زندگی است، مرگ شرافتمندانه یعنی شهادت در راه خداوند، دفاع از حریم ولایت، تمامیت ارضی و ایران که افتخاری بس بزرگ است و دشمن قادر نیست ملت ایران را از پای درآورد.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه ملت ایران گرچه در غم فقدان رهبر حکیم و شهادت جان‌گداز آن دردانه زمانه است اما این غم سنگین را به حماسه تبدیل کرد، اظهار کرد: امروز این حماسه را در جای جای ایران اسلامی و در خوزستان قهرمان، پایتخت دفاع مقدس و سرزمین مقاومت و در خرمشهر قهرمان می‌بینیم.

موالی‌زاده تصریح کرد: خرمشهر تنها یک جغرافیای نیست، بلکه تاریخ، تمدن و فرهنگ است و سرزمین دلاورمردانی است که در دوران دفاع مقدس صحنه‌های ماندگاری از مقاومت و ایثار نشان دادند.

وی با بیان اینکه حضور مردم خرمشهر نشان‌دهنده همبستگی، ایستادگی و بیعت با رهبر جدیدمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است، گفت: روند انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت و مقبولیت و مشروعیت استوار است و من از مجلس خبرگان رهبری به واسطه این انتخاب شایسته صمیمانه تشکر می‌کنم.

موالی‌زاده ادامه داد: کسی که در مکتب پدر بزرگوار خود رهبر شهیدمان کارآزموده شد و با جزئیات اداره کشور آشنا است، امروز رهبر امت اسلامی است و همه ما تا آخرین قطره خون خود پشت سر او ایستاده‌ایم.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه دشمن امروز جبهه‌ای گشوده است، بیان کرد: ما در حالی که می‌خواستیم حسن نیت خود را نشان دهیم، دشمن حیله‌گر به میز مذاکره، کشور، رهبر و فرماندهان نظامی ما و مردم بی‌گناه حمله کرد.

موالی‌زاده با بیان اینکه چه کسی گمان می‌کرد هواپیمای اف ‌۳۵ آمریکا و آواکس دشمن مورد هدف قرار گیرد، گفت: چه کسی گمان می‌کرد گنبد به ظاهر آهنین اما پوشالی رژیم غاصب صهیونیستی توسط فرزندان ملت ایران درهم شکسته شود و ایران اسلامی با اقتدار تنگه هرمز را این‌گونه مدیریت کند.

وی در پایان با اشاره به عوامل پیروزی ملت ایران، گفت: این پیروزی‌ها به واسطه توکل به خدای سبحان، انسجام و همبستگی ملی، تبعیت از رهبری و صبر و مقاومت است.

موالی‌زاده افزود: وقتی خون امام حسین (ع) و خون پاک رهبر شهیدمان بر زمین ریخت، هنگامه‌ای به پا خاست و این همان نصرت نهایی است که خداوند به وعده داده است، زیرا ما زیر بار ذلت نمی‌رویم و فریاد می‌زنیم هیهات من الذله.