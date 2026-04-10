به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز جمعه در مراسم عزاداری اربعین شهادت دریابان علی شمخانی گفت: شهید شمخانی دلبسته رهبر معظم انقلاب بود و همواره در خدمت معظم له بود.
وی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران به سرعت این سوگ را تبدیل به حماسه نمود، تصریح کرد: دشمن غدّار، آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی در مقابل ما یک جبهه گشودند، اما ما در مقابل آنها دو جبهه گشودیم.
استاندار خوزستان ادامه داد: جبهه اول نظامی بود که فرزندان برومند ملت بزرگ ایران مواضع دشمن زبون را در آن جبهه یکی پس از دیگری در هم کوبیدند. جبهه دوم، جبهه مردمی است که حضور مردم انقلابی، ولایتمدار و شهیدپرور برای دفاع از حریم ولایت، نظام مقدس و تمامیت ارضی کشور، اهمیت بسیار بالایی دارد.
موالیزاده با تأکید بر اینکه اهمیت جبهه مردمی اگر بیش از جبهه نظامی نباشد کمتر از آن نیست، گفت: دشمن متوهم گمان میکرد که میتواند ایران اسلامی را به زانو درآورد، اما ایران تمام قد ایستاد.
وی افزود: ملت بزرگ ایران هیچگاه زیر بار زور نمیرود. همه خوزستانیهای قهرمان از همه اقوام در کنار هم ایستادند و صحنه باشکوه مقاومت را خلق کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خبرگان امت برای انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان خلف صالح رهبری، اظهار کرد: وی در مکتب پدر بزرگوار خویش درس آموخت و اکنون امور این کشور و امت اسلامی را با اقتدار و حکمت در دست دارد. ما همه پشت سر رهبر فرزانه و حکیممان ایستادهایم.
استاندار خوزستان در پایان با اعلام آمادهباش ۱۰۰ درصدی نیروها در همه بخشها، بیان کرد: پیروز این میدان ما هستیم و جهانیان این بروز و ظهور مقتدرانه ایران را بار دیگر به چشم دیدند.
