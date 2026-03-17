استاندار خوزستان: شهید لاریجانی الگوی شجاعت و خدمت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در پیامی شهادت دکتر علی لاریجانی مشاور رهبر انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: روح مطهر اسوه صلابت و الگوی اندیشه و ادب شهید دکتر علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به دست شقی‌ترین جرثومه‌های فساد و استکبار در جهان به همراه فرزند فاضلش جناب آقای مرتضی لاریجانی به شهادت رسید.

استاندار خوزستان ادامه داد: این عبد صالح پس از عمری مجاهدت در سنگر علم و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و حضور در جبهه‌های حق علیه باطل در ماه مبارک نزول قرآن به امام شهدای رمضان حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای قدس سره الشریف پیوست.

موالی‌زاده بیان کرد: او که از تربیت‌یافتگان امام راحل عظیم‌الشأن ره و از سربازان قائد شهیدمان بود در مکتب والد معظمشان آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی آملی لاریجانی و عقبه تئوریک نظام اسلامی علامه شهید مرتضی مطهری ره تربیت یافت و تا آخرین لحظات عمر شریفش بر پیمان خود با خدا و اولیای الهی پایبند بود.

وی عنوان کرد: اعتلای کلمه توحید و توسعه و سربلندی همیشگی ایران اسلامی هدف این اسوه شجاعت بود و قطعاً پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان و ملت عزیز ایران خواهد بود و نابودی استکبار نزدیک است.

استاندار خوزستان در پایان گفت: اینجانب شهادت دکتر علی لاریجانی و فرزندشان و سایر همکاران ایشان را به مقام معظم رهبری دام ظله العالی، خانواده و اخوان لاریجانی و خانواده‌های محترم شهیدان تسلیت عرض می‌کنم و علو درجات برای ایشان و سایر شهدا را از خدای متعال مسئلت دارم.