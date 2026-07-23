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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

موالی‌زاده: اربعین امسال پرشورتر برگزار خواهد شد

موالی‌زاده: اربعین امسال پرشورتر برگزار خواهد شد

چذابه - استاندار خوزستان گفت: راهپیمایی اربعین امسال با قدرت، انگیزه و جمعیتی بیشتر برگزار خواهد شد و دشمنان خواهند دید که ملت ایران در ادامه مسیر امام حسین (ع) مصمم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پنجشنبه‌شب در آئین آغاز خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز چذابه اظهار کرد: این حرکت مقدس پس از شهادت جانگداز رهبر انقلاب و در فضایی متأثر از خیزش ملت بزرگ ایران اسلامی شکل گرفته است.

وی افزود: پس از تشییع بی‌نظیر و اعجاب‌انگیز رهبر شهید در تهران، قم، کربلا، نجف و مشهد، راهپیمایی اربعین را به عشق امام حسین (ع) و با ارادت به اهل‌بیت عصمت و طهارت برگزار خواهیم کرد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه راهپیمایی اربعین ریشه‌ای عمیق در تاریخ دارد، تصریح کرد: افرادی که با پیشینه این حرکت آشنا نیستند، باید درباره فراز و نشیب‌های راهپیمایی اربعین و تلاش ظالمان در دوره‌های مختلف برای جلوگیری از برگزاری آن مطالعه کنند.

موالی‌زاده گفت: مسیر اربعین، امتداد خط سرخ شهادت است و پیروان امام حسین (ع) با همه وجود در این مسیر قدم می‌گذارند.

وی ادامه داد: دشمنان به دنبال قتل و کشتار هستند اما ملت بزرگ، مبارز و مقاوم ایران در مکتب امام حسین (ع) آموخته است که از مبارزه در برابر ظلم هراسی نداشته باشد.

استاندار خوزستان بیان کرد: با قدرت، قوت و انگیزه‌ای بیشتر و به حول و قوه الهی، راهپیمایی اربعین را برگزار خواهیم کرد و دشمن خواهد دید که اربعین امسال پرشورتر و با حضور جمعیتی بیشتر انجام می‌شود.

موالی‌زاده با قدردانی از عوامل برگزاری مراسم اربعین بیان کرد: از همه افراد، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امدادی و خدماتی و همچنین موکب‌داران که برای آماده‌سازی مرزها و خدمت‌رسانی به زائران تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی افزود: ملت ایران در این مصاف، پیروز میدان بوده و خواهد بود و دشمنان نیز شکست سنگینی را متحمل خواهند شد.

استاندار خوزستان همچنین با قدردانی از دولت و ملت عراق گفت: مردم عراق در آئین تشییع پیکر رهبر شهید سنگ تمام گذاشتند و امروز نیز در راهپیمایی اربعین با خونگرمی و صمیمیت از زائران پذیرایی می‌کنند.

موالی‌زاده تأکید کرد: پدیده امت‌سازی که توسط رهبر انقلاب بنیان گذاشته شد، امروز نهادینه شده است و دامنه این امت روزبه‌روز گسترده‌تر خواهد شد؛ امتی که دشمن را به شکست می‌کشاند و پیروزی نهایی را برای مؤمنان و یاوران حق و حقیقت رقم خواهد زد.

کد مطلب 6897117

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