به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پنجشنبه‌شب در آئین آغاز خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز چذابه اظهار کرد: این حرکت مقدس پس از شهادت جانگداز رهبر انقلاب و در فضایی متأثر از خیزش ملت بزرگ ایران اسلامی شکل گرفته است.

وی افزود: پس از تشییع بی‌نظیر و اعجاب‌انگیز رهبر شهید در تهران، قم، کربلا، نجف و مشهد، راهپیمایی اربعین را به عشق امام حسین (ع) و با ارادت به اهل‌بیت عصمت و طهارت برگزار خواهیم کرد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه راهپیمایی اربعین ریشه‌ای عمیق در تاریخ دارد، تصریح کرد: افرادی که با پیشینه این حرکت آشنا نیستند، باید درباره فراز و نشیب‌های راهپیمایی اربعین و تلاش ظالمان در دوره‌های مختلف برای جلوگیری از برگزاری آن مطالعه کنند.

موالی‌زاده گفت: مسیر اربعین، امتداد خط سرخ شهادت است و پیروان امام حسین (ع) با همه وجود در این مسیر قدم می‌گذارند.

وی ادامه داد: دشمنان به دنبال قتل و کشتار هستند اما ملت بزرگ، مبارز و مقاوم ایران در مکتب امام حسین (ع) آموخته است که از مبارزه در برابر ظلم هراسی نداشته باشد.

استاندار خوزستان بیان کرد: با قدرت، قوت و انگیزه‌ای بیشتر و به حول و قوه الهی، راهپیمایی اربعین را برگزار خواهیم کرد و دشمن خواهد دید که اربعین امسال پرشورتر و با حضور جمعیتی بیشتر انجام می‌شود.

موالی‌زاده با قدردانی از عوامل برگزاری مراسم اربعین بیان کرد: از همه افراد، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امدادی و خدماتی و همچنین موکب‌داران که برای آماده‌سازی مرزها و خدمت‌رسانی به زائران تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی افزود: ملت ایران در این مصاف، پیروز میدان بوده و خواهد بود و دشمنان نیز شکست سنگینی را متحمل خواهند شد.

استاندار خوزستان همچنین با قدردانی از دولت و ملت عراق گفت: مردم عراق در آئین تشییع پیکر رهبر شهید سنگ تمام گذاشتند و امروز نیز در راهپیمایی اربعین با خونگرمی و صمیمیت از زائران پذیرایی می‌کنند.

موالی‌زاده تأکید کرد: پدیده امت‌سازی که توسط رهبر انقلاب بنیان گذاشته شد، امروز نهادینه شده است و دامنه این امت روزبه‌روز گسترده‌تر خواهد شد؛ امتی که دشمن را به شکست می‌کشاند و پیروزی نهایی را برای مؤمنان و یاوران حق و حقیقت رقم خواهد زد.