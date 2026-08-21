جذب دانشجوی افسری ارتش از کنکور سراسری/ اعلام رشته های فناوری محور

امیر سرتیپ دوم دکتر امید اردلان معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی امروز جمعه ۳۰ مردادماه در آخرین نیم روز آزمون سراسری ۱۴۰۵ در بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی جذب دانشجو در دانشگاه های وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: با تدبیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی امیرسرلشکر حاتمی امسال از طریق آزمون سراسری در دانشکده های افسری دانشجو جذب می شود.

وی افزود: نسل جدید از نسل های گذشته متفاوت هستند و با فناوری های پیشرفته و شالوده شکن سروکار دارند. انتظار می رود که آینده شغلی و تحصیلی خودشان را با این تحولات رقم بزنند.

اردلان افزود: دانشکده های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران با رشته های فناوری محور و علوم انسانی فضا را برای جذب دانشجویان فراهم کرده است.

وی با اشاره به رشته های مرتبط با فناوری که در دانشکده های افسری در اولویت هستند، گفت: رشته های بسیاری در این زمینه وجود دارند که از آن جمله، رباتیک، سایبر، پهپاد، علوم شناختی، هوش مصنوعی، برق، مکانیک، الکترونیک، حتی رشته های علوم انسانی در اولویت جذب دانشجو هستند.

معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی افزود: ۷ دانشگاه وابسته به ارتش هستند که در تمامی رشته ها و تمامی مقاطع که مصوب وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند دانشجو گرفته می شود. اعضای هیئت علمی مورد تایید وزارت علوم در دانشکده های افسری حضور دارند.

وی افزود: جوانان و نخبگان هم می توانند در رشته های مختلف و هم در بخش نظامی جذب شوند. برای نگهداشت نخبگان کارهای خوبی انجام شده که به زودی تشریح می شود. برند ارتش، مردمی بودن ارتش و سرمایه اجتماعی ارتش به جذب هرچه بیشتر نخبگان کمک می کند.

اردلان گفت: در سه جنگی که گذشت از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و نبرد هرمز ثابت کردیم که هر چه به فناوری ها و توانمندی های خودمان وابسته باشیم می توانیم پیروز باشیم.

معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: همانطور که امام شهید فرمودند ما نباید مصرف کننده صرف فناوری باشیم و باید خوداتکا باشیم. لذا این بستر برای جوانان و نخبگان فراهم است که در حوزه های فنی، علمی و مدیریتی نقش آفرینی کنند تا روزبه روز شاهد پیشرفت ایران عزیز باشیم.