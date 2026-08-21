به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید فاضل حسینی عصر جمعه در یادواره شهید عماد هرمزی و شهدای نیروی دریایی ارتش در نوشهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح اظهار کرد: ایران در طول تاریخ از جایگاه مهمی در عرصه دریانوردی برخوردار بوده و سابقه حضور ایرانیان در دریا به هزاران سال قبل بازمی‌گردد.

وی افزود: اگر به تاریخ قدرت دریایی ایران نگاه کنیم، می‌بینیم که ایرانیان در دوره‌های مختلف تاریخی از ظرفیت دریا برای دفاع از سرزمین و گسترش نفوذ تمدنی خود استفاده کرده‌اند و این پیشینه نشان‌دهنده اهمیت دریا در تاریخ ایران است.

امام جمعه نوشهر با اشاره به دوره هخامنشیان بیان کرد: در آن دوره ایران از توانمندی دریایی قابل توجهی برخوردار بود و ناوگان دریایی در عملیات‌های نظامی و دفاعی نقش مهمی ایفا می‌کرد. این سابقه تاریخی نشان می‌دهد که قدرت دریایی همواره یکی از مؤلفه‌های اقتدار ایران بوده است.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: امروز نیز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان نیروهای مسلح، دانش متخصصان داخلی و تجربه فرماندهان و رزمندگان، ظرفیت‌های دریایی خود را توسعه داده و از مرزهای آبی کشور با اقتدار دفاع می‌کند.

وی با بیان اینکه قدرت دریایی تنها به تجهیزات وابسته نیست، تصریح کرد: ناو، ناوشکن و تجهیزات پیشرفته زمانی می‌توانند قدرت‌آفرین باشند که در اختیار نیروهایی قرار گیرند که از ایمان، دانش، شجاعت و اراده برخوردار باشند.

امام جمعه نوشهر با گرامیداشت یاد شهدای نیروی دریایی ارتش گفت: شهید عماد هرمزی و دیگر شهدای دریایی کشور نمونه‌ای از همین روحیه بودند؛ آنان دانش و تخصص خود را با ایمان و فداکاری پیوند زدند و در راه دفاع از مرزهای ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

حجت‌الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: ایران امروز تنها به گذشته تاریخی خود افتخار نمی‌کند، بلکه تلاش دارد با اتکا به توان علمی و نیروی انسانی متخصص، جایگاه خود را در عرصه دریایی منطقه و جهان بیش از گذشته تثبیت کند.

وی افزود: اگر قدرت تمدنی، علمی و نظامی ایران در کنار سابقه تاریخی آن قرار گیرد، ظرفیت بزرگی برای ساختن آینده‌ای قدرتمند برای کشور ایجاد خواهد شد.

امام جمعه نوشهر در پایان با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا اظهار کرد: شهدا با ایثار خود امنیت امروز کشور را تضمین کردند و نیروهای مسلح نیز با الهام از راه آنان، برای حفاظت از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران آماده و مقتدر خواهند ماند.