نماز عامل اصلی ساخت جامعه منتظر ظهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بهجت، صبح جمعه در هشتاد و چهارمین اجلاس سالیانه مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی با بیان اینکه انسان نیازمند ساخته‌شدن و تکامل است، اظهار کرد: نماز عامل اصلی در طرح تعالی انسان و شکل‌گیری ساختمان انسانیت است و انسان به وسیله آن می‌تواند خود را بالا بکشد و با حقیقت هستی ارتباط برقرار کند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه خداوند بشر را برای ابدیت خلق کرده است، گفت: تحصیل و تلاش برای امور دنیوی اگرچه لازم است، اما نباید انسان را از مقصد ابدی غافل کند؛ انسان نباید تمام عمر خود را صرفاً برای اهداف زودگذر هزینه کند، در حالی که خداوند مهندس کائنات است و او را برای حیات جاودان آفریده است.

وی با اشاره به اهمیت حقیقت نماز و پرهیز از ادای صوری آن افزود: نماز تنها تکلیفی برای رفع دغدغه از گردن نیست، بلکه فرصت گفت‌وگو با پروردگار و اتصال به منبع نور است؛ همان‌گونه که با فشردن یک کلید، جریان الکتریسیته در تمام یک کارخانه بزرگ جاری می‌شود و همه‌جا را روشن می‌کند، انسان نیز با اتصال به پروردگار منور می‌شود و به واسطه این نورانیت می‌تواند مسیر حرکت خود و جامعه را روشن کند.

بهجت در بخش دیگری از سخنان خود به سیره آیت‌الله بهجت (ره) و ارتباط ایشان با سحرخیزی، نماز و زیارت اشاره کرد و افزود: برخی بزرگان پیش از نماز ناتوان و بی‌رمق بودند، اما به واسطه اتصال به مبدأ قدرت در نماز، جان تازه می‌گرفتند. حضور در حرم‌های شریف و ارتباط معرفتی با ائمه اطهار (ع) نیز چنین نشاط و روحیه‌ای به انسان می‌بخشد و اگر بتوانیم معرفت خود را نسبت به این حضور ارتقا دهیم، قادر خواهیم بود جامعه را به سمت آمادگی برای ظهور هدایت کنیم.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: ملاک اصلی در تمام فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های زندگی باید کسب رضایت حضرت ولی‌عصر (عج) باشد. جامعه تعلیم و تربیت باید بستری فراهم کند تا امت اسلامی خالصانه و مشتاقانه به سوی حق حرکت کند و در نهایت امتی تربیت شود که مقصد و مقصود نهایی‌اش تنها خداوند متعال باشد.