مرادپور: ایران در کانون نبرد چندوجهی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید در خطبه‌های دوم نماز جمعه این هفته ابهر، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و خداترسی، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت راهبرد «ایران قوی» و شناخت دقیق ابعاد مختلف تقابل‌های موجود هستیم.

وی با اشاره به انتخابات پیش‌روی آمریکا افزود: حتی اگر تغییراتی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها رخ دهد، ماهیت دشمنی آمریکا با استقلال جمهوری اسلامی ایران تغییر نخواهد کرد.

امام جمعه ابهر همچنین نسبت به آنچه «صلح‌طلبی افراطی» خواند، هشدار داد و گفت: صلح ارزشمند است، اما صلح با دشمنی که به عهد خود وفادار نبوده، نمی‌تواند راه‌حل مطمئنی باشد.

مرادپور تأکید کرد: ملت ایران صلح عاقلانه و عزتمندانه را می‌خواهد، نه صلحی که ظاهری زیبا داشته باشد اما زمینه‌ساز جنگ و فشار شدیدتر در آینده شود.

تغییر رویکرد نظامی ایران از دفاع به بازدارندگی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات نظامی کشور بیان کرد: با چیدمان جدید فرماندهان، رویکرد نظامی کشور از حالت تدافعی به سمت بازدارندگی تهاجمی حرکت کرده است و اگر دشمن دست از پا خطا کند، پاسخ ایران فراتر از دفاع و پشیمان‌کننده خواهد بود.

امام جمعه ابهر افزود: شیعه در جنگ سخت هرگز شکست نخورده است، اما یکی از نقاط ضعف ما در جنگ نرم و ترکیبی بوده که باید نسبت به آن هوشیاری بیشتری داشته باشیم.

مرادپور با انتقاد از برخی مشکلات اقتصادی کشور گفت: تاب‌آوری اقتصاد ایران حتی مورد توجه برخی اقتصاددانان بین‌المللی قرار گرفته است، اما این رشد زمانی ارزشمند است که آثار آن در زندگی و سفره مردم دیده شود.

وی با اشاره به فعالیت برخی مجموعه‌های مرتبط با فروش نفت و محصولات پتروشیمی و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، تصریح کرد: نظارت جدی بر این حوزه ضروری است و اگر منابع کشور به بیت‌المال بازنگردد، با بی‌عدالتی و تضییع حقوق عمومی مواجه خواهیم شد.

امام جمعه ابهر یکی از عوامل مهم مشکل مصرف بنزین را مصرف بالای خودروهای داخلی دانست و گفت: ایران‌خودرو و سایپا باید به سمت تولید خودروهای استاندارد، ایمن و کم‌مصرف حرکت کنند.

وی افزود: به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، باید ریشه مشکلات را حل کرد و توسعه حمل‌ونقل عمومی و گازسوز کردن خودروها نیز می‌تواند در مدیریت مصرف سوخت مؤثر باشد.

مرادپور با طرح این پرسش که چرا خودروسازان زیر بار استانداردهای جهانی نمی‌روند، خاطرنشان کرد: مسئولان باید ریشه مشکلات معیشتی و اقتصادی را هدف قرار دهند و با نظارت جدی، فاصله طبقاتی را کاهش دهند تا منابع بیت‌المال به زندگی مردم برسد.

پیری جمعیت؛ تهدیدی جدی برای آینده کشور

امام جمعه ابهر در ادامه خطبه‌های خود، پیری جمعیت را یکی از مهم‌ترین تهدیدات پیش روی کشور دانست و اظهار کرد: اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، کشور در آینده نه‌تنها برای انجام کارهای بزرگ، بلکه حتی برای اداره امور عادی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش شمار سالمندان در سال‌های آینده افزود: باید از هم‌اکنون پرسید که آیا نظام بیمه و خدمات درمانی کشور آمادگی پذیرش حجم عظیم جمعیت سالمند را دارد؟ متأسفانه در این زمینه آمادگی کامل وجود ندارد و سرمایه‌های انسانی کشور نیز در معرض فرسایش قرار گرفته‌اند.

مرادپور تغییر نگرش بخشی از جوانان نسبت به کار و آینده را نیز قابل تأمل دانست و گفت: بسیاری از جوانان چشم‌انداز روشنی برای آینده خود نمی‌بینند و بخشی از زمان خود را صرف فعالیت‌های غیرمفید یا بازی‌های رایانه‌ای می‌کنند؛ این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از بحران هویت و انگیزه در میان بخشی از نسل جوان باشد.

وی با تأکید بر ضرورت فرزندآوری بیشتر، افزود: تصور اینکه کاهش تعداد فرزندان به‌طور خودکار موجب تربیت بهتر، کیفیت بیشتر و تحصیلات بالاتر می‌شود، یک خطای راهبردی است.

امام جمعه ابهر ادامه داد: آنچه موجب تربیت صحیح فرزندان می‌شود، روش تربیتی و دانش والدین است، نه صرفاً تعداد فرزندان. بنابراین مسئله اصلی، کثرت یا قلت فرزندان نیست، بلکه نوع نگاه فرهنگی و سبک زندگی خانواده‌هاست.