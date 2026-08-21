به گزارش خبرگزاری مهر، بازیگر فیلمهایی چون «قرمز»، «توطئه» و «این زن حرف نمیزند» و سریالهای «روزی روزگاری»، «جوانی» و «ترش و شیرین» در دومین برنامه «همکلام» که ساعت ۸ صبح یکشنبه اول شهریور از شبکه نمایش خانگی پخش میشود، از زندگی و هنر برای مخاطبان میگوید.
شهره سلطانی باوجود بازی در تلویزیون و سینما، سابقهای طولانی و قابل اعتنا در تئاتر دارد که «روز از نو» (منیژه محامدی)، «پستوخانه» (حمید امجد)، «مرد نیک» (امیر دژاکام)، «هشتمین خوان» (آروند دشت آرای)، «هیچ در هیچ» (سیاوش طهمورث) و «شعبده و طلسم» (به کارگردانی و بازی خودش) از جمله این نمایشها هستند.
شهره سلطانی فیلم سینمایی «دکه» به کارگردانی سالار طهرانی را در نوبت اکران دارد.
در برنامه گفتگومحور «همکلام» به کارگردانی سالار طهرانی و تهیهکنندگی کوشا دهقان، مجری برنامه فرزاد فربد جعبه زندگی مهمان را باز میکند تا او روایتگر قصه و خاطرات شخصی و حرفهای خود باشد.
در این برنامه از هوش مصنوعی استفاده کاربردی شده تا مخاطبان بدانند روایت زندگی مهمان شبیه کدام یک از کتابهای ادبیات داستانی است.
«همکلام» ساعت ۸ صبح یکشنبهها از پلتفرم فیلمنت پخش میشود.
عوامل این برنامه عبارتند از طراح و کارگردان: سالار طهرانی، تهیهکننده: کوشا دهقان، نویسنده: رامبد خانلری، پدیدآورنده و مجری: فرزاد فربد، مشاور پروژه: عرفان حقنظری، مدیر فیلمبرداری: سهیل خویشکار، مدیر صدابرداری: ایمان بازیار، تدوین: کاووس آقایی، دستیار کارگردان و برنامهریز: عارف ابراهیمی، مدیرتولید: پژمان داستان، موسیقی: شاهین رضایی، خواننده: امیررضا خیری، طراح گرافیک: پریسا آنجفی، عکاس: علی اقتصاد، جانشین تهیه: مهدیهسادات محسنیفر، مشاور کارگردان: احسان واثقی، طراح صحنه: سالار طهرانی، طراح لباس: سحر سجاد، گریم: الهه شاهین، صداگذار: میلاد استخری، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظمزاده، مدیر روابط عمومی: علی رستگار و مجری طرح: سازمان سینمایی داریوش با مشارکت نشر کتاب مجازی.
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