مسئولان از پشتوانه مردمی برای حل مشکلات استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، امام جمعه شهرکرد، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به مفهوم غیبت امام زمان(عج) اظهار کرد: امام عصر(عج) در دوران غیبت همچنان در جامعه نقش و اثرگذاری دارند و این‌گونه نیست که ایشان در گوشه‌ای نشسته و از امور جامعه و مردم بی‌خبر باشند.

وی با اشاره به روایت تشبیه امام غائب به خورشید پشت ابر افزود: همان‌گونه که خورشید پشت ابر قرار می‌گیرد اما نور و آثار آن در جهان وجود دارد، وجود مقدس امام زمان(عج) نیز در جامعه منشأ آثار و برکات است، هرچند مردم از حضور ظاهری ایشان بهره‌مند نیستند.

امام جمعه شهرکرد ادامه داد: علما در تبیین حکمت غیبت گفته‌اند خداوند حکیم است و امور عالم بر اساس حکمت انجام می‌شود و امام نیز در دوران غیبت بیکار نیست، بلکه به صورت آشکار و پنهان در نقاط مختلف عالم مشغول هدایت، راهنمایی و گره‌گشایی است.

فاطمی با اشاره به داستان حضرت خضر(ع) در قرآن کریم بیان کرد: بسیاری از اقدامات الهی و هدایت‌های اولیای خدا به صورت «چراغ خاموش» انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که انسان در لحظه متوجه حقیقت و حکمت آن نمی‌شود، اما آثار آن در آینده آشکار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برخی حکایات مرتبط با دیدار اولیای الهی با حضرت ولی‌عصر(عج) گفت: در دوران غیبت، گاهی افراد ویژه‌ای توفیق دیدار حضرت را پیدا کرده و پیام‌ها و راهنمایی‌های ایشان را دریافت می‌کنند.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه جامعه اسلامی در دوران غیبت نباید معطل بماند، افزود: از امام سه انتظار اساسی داریم؛ حاکمیت، بیان احکام شرعی و قضاوت عادلانه. در دوران غیبت نیز برای این امور سازوکارهایی از جمله ولایت فقیه و مراجعه به مجتهدان جامع‌الشرایط تعیین شده است.

فاطمی با تأکید بر ضرورت انتظار و دعا برای فرج خاطرنشان کرد: باید برای تعجیل در ظهور دعا کنیم و در کنار دعا، برای اصلاح و ارتقای جامعه نیز تلاش داشته باشیم؛ چراکه حتی اگر جامعه‌ای بهترین شرایط را برای خود فراهم کند، در برابر جامعه عصر ظهور قابل مقایسه نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز بزرگداشت علامه مجلسی گفت: علامه مجلسی از بزرگ‌ترین علمای تاریخ تشیع است که با تألیف آثار ارزشمند، به‌ویژه «بحارالانوار»، خدمات بزرگی به دین و مکتب اهل‌بیت(ع) انجام داد.

امام جمعه شهرکرد همچنین با اشاره به روز جهانی مسجد، بر ضرورت توسعه مساجد در استان تأکید کرد و گفت: در استان چهارمحال و بختیاری نیازمند توجه بیشتر به ساخت مسجد هستیم و خیران و ثروتمندان باید بخشی از ثروت خود را برای ساخت و توسعه مساجد اختصاص دهند.

فاطمی با اشاره به کمبود مسجد در برخی مناطق شهرکرد اظهار کرد: حتی در خیابان آیت‌الله کاشانی شهرکرد که از خیابان‌های مهم شهر است، نیاز به مسجد احساس می‌شود و ساخت مسجد در این مناطق باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با گرامیداشت روز صنایع دفاعی، پیشرفت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی دانست و گفت: پیش از انقلاب نیز تجهیزات نظامی خریداری می‌شد، اما تعمیر، نگهداری و بسیاری از امور مربوط به این تجهیزات در اختیار خارجی‌ها بود؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی، صنایع دفاعی خود را توسعه داد.

امام جمعه شهرکرد افزود: مقاومت و ایستادگی امروز کشور در برابر دشمنان زورگو و جنایتکار، از جمله به پشتوانه توانمندی‌های دفاعی و پیشرفت‌های صنایع دفاعی کشور است.

فاطمی با اشاره به تجربه آمریکا در جنگ ویتنام گفت: آمریکا سال‌ها در ویتنام درگیر شد و در نهایت نتوانست اهداف خود را محقق کند. در ایران نیز آمریکایی‌ها ملت ایران و ظرفیت‌ها و استعدادهای این ملت را به درستی نشناختند و در نتیجه خود را گرفتار کردند.

وی در پایان با قدردانی از ایستادگی ملت ایران تصریح کرد: مسئولان باید به پشتوانه حمایت و مقاومت مردم با قدرت و شجاعت حرکت کنند و در داخل کشور برای حل مشکلات مردم، تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار تلاش جدی داشته باشند و در عرصه خارجی نیز با اقتدار از منافع کشور دفاع کنند.



امام جمعه شهرکرد خاطرنشان کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب محکم و استوار ایستاده‌اند و ملت ایران نیز به فرمان ایشان در صحنه حضور دارد، این پشتوانه بزرگی برای مسئولان است تا با توفیق الهی وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.