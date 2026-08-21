انتقاد از دولت باید منصفانه و همراه با راهکار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم هاشمیامین، در خطبههای نماز جمعه این هفته زابل با اشاره به مناسبتهای پیشرو، چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید را یادآور تداوم عهد و مسئولیت ملت دانست و بر ضرورت خدمت صادقانه مسئولان، نقد منصفانه عملکرد دولت و حفظ وحدت و انسجام جامعه تأکید کرد.
امام جمعه موقت زابل، با اشاره به چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید اظهار کرد: گذشت ۴۰ روز از خاکسپاری، به معنای پایان مسئولیت نیست، بلکه باید یادآور عهد و وظیفهای باشد که ملت در مسیر اعتقادات و آرمانهای خود بر عهده دارد.
وی با استناد به آیات قرآن افزود: گروهی از مؤمنان عهد خود با خدا را تا پایان ادامه داده و با شهادت به آن وفادار ماندند و گروهی دیگر نیز باید پس از آنان، همان مسیر و هدف را با استقامت ادامه دهند.
حجتالاسلام هاشمیامین همچنین با گرامیداشت روز پزشک و قدردانی از پزشکان، پرستاران و کادر درمان، کار درمان و نجات جان انسانها را دارای جایگاهی ارزشمند دانست و بر ضرورت اخلاقمداری در مراکز درمانی تأکید کرد.
وی گفت: بیماران و همراهان آنان معمولاً با نگرانی و اضطراب وارد مراکز درمانی میشوند و انتظار دارند با صبر، خوشرویی و دلسوزی با آنها رفتار شود. اختلافات و نارضایتیها نیز نباید به درگیری میان کارکنان درمان و مردم منجر شود.
انتقاد منصفانه از دولت و پرهیز از دامنزدن به اختلافات
امام جمعه موقت زابل با اشاره به آغاز هفته دولت، مسئولیت در نظام اسلامی را امانتی برای خدمت به مردم دانست و اظهار کرد: قدرت و مسئولیت نباید وسیله بهرهمندی شخصی باشد، بلکه باید در مسیر خدمت به مردم و همراه با محبت و عطوفت نسبت به آنان قرار گیرد.
وی با تبریک هفته دولت و قدردانی از مسئولان افزود: دولت در شرایط دشواری مسئولیت را بر عهده گرفته و کشور با فشارهای مختلف، جنگ و تحریم مواجه بوده است؛ بنابراین انتقاد از عملکرد دولت حق جامعه است، اما این انتقاد باید دلسوزانه، منصفانه، راهگشا و همراه با ارائه راهکار باشد.
حجتالاسلام هاشمیامین خاطرنشان کرد: تصمیمهای اقتصادی و فرهنگی تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد و به همین دلیل مدیریت این حوزهها نیازمند دقت و توجه جدی است. نقد نیز باید با درک شرایط کشور مطرح شود و به تقابل شخصی تبدیل نشود.
وی با اشاره به هفته وحدت گفت: فاصله میان ۱۲ ربیعالاول، مطابق روایت اهلسنت، و ۱۷ ربیعالاول، مطابق روایت شیعه، به ابتکار امام خمینی(ره) هفته وحدت نامگذاری شد تا فرصتی برای تقویت همبستگی مسلمانان باشد.
امام جمعه موقت زابل وحدت و همدلی میان شیعه و اهلسنت را نعمتی بزرگ دانست و تصریح کرد: همه باید قدر این برادری و الفت را بدانند و از اختلاف و تفرقه پرهیز کنند.
وی خطاب به صاحبان تریبون و افراد اثرگذار در جامعه تأکید کرد: در شرایط کنونی نباید مسائل اختلافبرانگیز مطرح شود. هرچند در اصول اعتقادی خود ایستادهایم، اما اختلافات فرعی نباید بهانهای برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان شود.
حجتالاسلام هاشمیامین در پایان گفت: اختلافنظرها و انتقادها باید در چارچوب خود و با روش صحیح پیگیری شود و نباید اجازه داد این مسائل به وحدت و همدلی میان مسلمانان آسیب بزند.
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