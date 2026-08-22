مرتضی رحیمی قائممقام شرکت دانشبنیان موج فناوری هوشمند که در حوزه تخصصی مکاترونیک فعالیت دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محصولات این شرکت در حوزه تجهیزات ابزار دقیق گفت: یکی از محصولات این شرکت «میز سهدرجه آزادی با دینامیک و دقت بالا» است که میتواند همزمان با ایجاد حرکتهای دقیق، فرمانهای مشخصی را دنبال کند و شرایط محیطی و دمایی مورد نیاز را برای قطعه مورد آزمایش ایجاد کند.
وی افزود: این دستگاه قابلیت ایجاد تغییرات دمایی مثبت و منفی را با نرخهای مختلف، از جمله سه، پنج و ۱۰ درجه در دقیقه، متناسب با سفارش مشتری دارد. به این ترتیب، دستگاه بهصورت همزمان شرایط دمایی و محیطی مورد نیاز را ایجاد کرده و حرکتهایی را که باید مورد سنجش قرار گیرند، به قطعه اعمال و اندازهگیری میکند.
کالیبراسیون تجهیزات ناوبری؛ از هواپیما تا تلفن همراه
رحیمی درباره کاربرد این دستگاه توضیح داد و اظهار کرد: این محصول برای کالیبراسیون تجهیزات ناوبری مورد استفاده قرار میگیرد و صنایع مختلفی که از این تجهیزات استفاده یا آنها را تولید میکنند، میتوانند از آن بهره ببرند.
وی ادامه داد: برای نمونه، هواپیماهای مسافربری به تجهیزات ناوبری مجهز هستند و حتی تلفنهای همراه نیز دارای سنسورهایی هستند که وضعیت و موقعیت دستگاه را هنگام حرکت تشخیص میدهند. نمایشگر خودرو که موقعیت خودرو را روی نقشه نشان میدهد نیز بر همین اساس عمل میکند.
قائممقام شرکت موج فناوری هوشمند گفت: وظیفه دستگاه کالیبراسیون این است که سنسورها را کالیبره کند تا میزان دقت آنها اندازهگیری شده و صحت عملکردشان مورد تأیید قرار گیرد.
تولید ربات شستوشوی پنلهای خورشیدی
رحیمی یکی دیگر از محصولات شرکت را ربات شستوشوی پنلهای خورشیدی عنوان کرد و گفت: با توجه به توسعه نیروگاههای خورشیدی در کشور طی سال جاری و سال آینده و اهمیت این نیروگاهها در رفع ناترازی انرژی، یکی از چالشهای مهم، کاهش راندمان ناشی از کثیف شدن پنلهای خورشیدی است.
وی افزود: با توجه به تخصص مجموعه در حوزه مکاترونیک، بهصورت پیشدستانه روی طراحی و تولید ربات شستوشوی پنلهای خورشیدی کار کردیم. این محصول پس از طی مراحل تحقیق و توسعه، به تولید رسیده و تجاریسازی شده و میتواند عملیات شستوشوی پنلهای خورشیدی را انجام دهد.
ساخت تجهیزات اختصاصی برای کالیبراسیون محصولات
قائممقام شرکت موج فناوری هوشمند همچنین به تولید دستگاه «اتوکالیبراتور» اشاره کرد و گفت: در زنجیره تولید تجهیزات کالیبراسیون، خود دستگاه کالیبراسیون نیز باید توسط دستگاهی بسیار حساس و منحصربهفرد تنظیم شود. همکاران ما در این حوزه نیز ثبت اختراع داشتهاند و دستگاه اتوکالیبراتور را طراحی و ساختهاند که در فرآیند تولید محصولات شرکت مورد استفاده قرار میگیرد.
رحیمی تأکید کرد: بیش از اینکه بگوییم چه محصولی تولید کردهایم، باید بگوییم هرجا مسئلهای وجود داشته باشد که با تخصص همکاران ما در حوزه مکاترونیک قابل حل باشد و آن مسئله برای کشور اهمیت داشته باشد، وارد میشویم تا با حل آن مشکل به پیشرفت کشور کمک کنیم.
دقت و دینامیک بالا؛ مزیت رقابتی محصول
رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره انحصاری بودن فناوری میز سهدرجه آزادی گفت: تجهیزات اندازهگیری وضعیت و موقعیت در کشورهای مختلف تولید میشوند، اما تجهیزات کالیبراسیون آنها محصولاتی تخصصی هستند و تنها کشورهای محدودی توانایی تولید این دستگاهها را دارند.
وی افزود: نکته مهمتر، دستیابی همزمان به دقت بالا و دینامیک بالا در این دستگاه است. محصول ما میتواند دقت بسیار بالایی را تأمین کند و در مجموع ۱۸ پارامتر دقت برای آن بهصورت تخصصی تعریف شده است.
قائممقام شرکت موج فناوری هوشمند ادامه داد: در مقایسه با رقیب خارجی، در برخی پارامترها از نظر کیفیت و دقت در رتبه دوم و در برخی پارامترها در رتبه نخست قرار داریم. شرکتهای متعددی در دنیا این نوع دستگاهها را تولید میکنند، اما تعداد شرکتهایی که بتوانند همزمان دینامیک بالا و دقت بالا را ارائه دهند، بسیار محدود است.
صنایع خودروسازی، هواپیمایی و دریایی از مشتریان این فناوری
وی درباره صنایع استفادهکننده از این فناوری گفت: با توجه به عمومیت کاربرد تجهیزات سنجش موقعیت، شرکتهای الکترونیکی، تولیدکنندگان تلفن همراه، خودروسازان و مجموعههایی که قطعات دارای تجهیزات سنجش وضعیت تولید میکنند، میتوانند از این محصول استفاده کنند.
رحیمی افزود: شرکتهای کشتیسازی و صنایع هواپیمایی نیز از جمله مخاطبان این فناوری هستند، چرا که هر وسیله نقلیه برای حرکت خود به تجهیزات سنجش وضعیت و موقعیت نیاز دارد.
وی ادامه داد: هواپیماهای مسافربری نیز برای دریافت مجوز پرواز باید تأییدیه کالیبره بودن تجهیزات ناوبری خود را داشته باشند.
بنابراین، این صنایع میتوانند مشتری خدمات کالیبراسیون ما باشند و در صورت بالا بودن حجم فعالیت، امکان تأمین خود دستگاه نیز وجود دارد.
رحیمی درباره حمایتهای معاونت علمی و استفاده از اعتبار مالیاتی گفت: تمرکز اصلی شرکت ما بر توسعه صادرات بوده است تا از یک سو به بینیازتر شدن کشور کمک کنیم و از سوی دیگر، تأثیرپذیری مجموعه از چالشها و نوسانات اقتصادی داخلی را کاهش دهیم.
وی افزود: درخواست ما این است که با حذف مقررات دستوپاگیر، به روانتر شدن فرآیند صادرات کمک شود تا چرخه صادرات شرکت متوقف نشود.
مقررات موجود متناسب با صادرات محصولات فناورانه نیست
وی با اشاره به ریشههای برخی مشکلات در مسیر صادرات محصولات دانشبنیان گفت: مقررات کشور طی دهههای گذشته عمدتاً بر مبنای شرایطی شکل گرفته که ایران بیشتر واردکننده کالا و فناوری بوده و صادرات عمدتاً به نفت محدود میشده است؛ بنابراین، بسیاری از مقررات موجود با شرایط صادرات محصولات فناورانه سازگار نیست.
رحیمی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، زمانی که یک شرکت فناور برای صادرات اقدام میکند، با آن مشابه شرکتی که قصد واردات دارد، برخورد میشود؛ در حالی که برای استمرار چرخه صادرات، ممکن است لازم باشد برخی اقلام و تجهیزات نیز وارد شوند تا این چرخه کامل شود.
وی گفت: در شرایط فعلی، این چرخه بهدرستی شکل نمیگیرد و شرکتها با مشکلاتی مواجه میشوند. اگر بخواهیم موضوع را در یک جمله خلاصه کنیم، مهمترین درخواست ما حذف مقررات دستوپاگیر و تسهیل فرآیند صادرات است.
صادرات ۲ میلیون دلاری در ابتدای مسیر
قائممقام شرکت موج فناوری هوشمند درباره میزان ارزآوری محصولات این شرکت گفت: صادرات شرکت در ابتدای مسیر صادراتی به حدود ۲ میلیون دلار رسیده است که رقم قابل توجهی محسوب میشود.البته صرفهجویی ارزی حاصل از تولید داخلی این تجهیزات برای کشور، فراتر از رقم صادرات است.
رحیمی با اشاره به بازارهای صادراتی شرکت اظهار کرد: محصولات ما به کشورهای مختلف صادر شدهاند و با توجه به اینکه برخی از این کشورها نیز محدودیتهایی برای استفاده یا صادرات مجدد این تجهیزات دارند، محصولات در برخی موارد از طریق این کشورها به مقاصد دیگری میرسند.
وی تأکید کرد: بازار محصولات شرکت تنها به آسیا محدود نشده و به دلیل دقت بالای تجهیزات، مشتریان و بازارهای هدفی در خارج از این منطقه نیز وجود دارد.
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