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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

پزشکیان انتخاب رئیس جمهور جدید بنگلادش را تبریک گفت

پزشکیان انتخاب رئیس جمهور جدید بنگلادش را تبریک گفت

رئیس جمهور انتخاب میرزا فخرالاسلام عالمگیر به عنوان رئیس جمهور بنگلادش را تبریک گفت و بر آمادگی ایران برای تعمیق روابط دیرینه و توسعه همکاری‌های دوجانبه با این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در پیامی انتخاب آقای میرزا فخرالاسلام عالمگیر به عنوان بیست و سومین رئیس جمهور بنگلادش را تبریک گفت و بر آمادگی ایران برای تعمیق روابط دیرینه و توسعه همکاری‌های دوجانبه با این کشور تاکید کرد.

مسعود پزشکیان در پیام تبریک انتخاب میرزا فخرالاسلام عالمگیر به عنوان بیست و سومین رئیس جمهوری خلق بنگلادش، با تاکید بر اینکه اعتماد نهادهای قانون‌گذار و نمایندگان پارلمان به تعهد، دوراندیشی و سوابق ارزندهٔ جنابعالی در مسیر استقرار و تثبیت دموکراسی، نویدبخش گشایش فصلی نو از ثبات، رفاه و پیشرفت برای ملت بزرگ بنگلادش است، تصریح کرد: این فرصت را غنیمت شمرده، بر عزم راسخ دولت و ملت ایران در جهت تعمیق روابط دیرینه، برادرانه و توسعهٔ همکاری‌های جامع دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی با جمهوری خلق بنگلادش تأکید می‌نمایم.

رئیس جمهور همچنین در این پیام ، از خداوند متعال برای رئیس جمهور جدید بنگلادش در ایفای این مسئولیت خطیر آرزوی توفیقات روزافزون و برای مردم شریف بنگلادش نیز صلح،سعادت و بهروزی مسئلت کرد.

کد مطلب 6923160
محسن صمیمی

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