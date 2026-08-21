پزشکیان انتخاب رئیس جمهور جدید بنگلادش را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در پیامی انتخاب آقای میرزا فخرالاسلام عالمگیر به عنوان بیست و سومین رئیس جمهور بنگلادش را تبریک گفت و بر آمادگی ایران برای تعمیق روابط دیرینه و توسعه همکاری‌های دوجانبه با این کشور تاکید کرد.

مسعود پزشکیان در پیام تبریک انتخاب میرزا فخرالاسلام عالمگیر به عنوان بیست و سومین رئیس جمهوری خلق بنگلادش، با تاکید بر اینکه اعتماد نهادهای قانون‌گذار و نمایندگان پارلمان به تعهد، دوراندیشی و سوابق ارزندهٔ جنابعالی در مسیر استقرار و تثبیت دموکراسی، نویدبخش گشایش فصلی نو از ثبات، رفاه و پیشرفت برای ملت بزرگ بنگلادش است، تصریح کرد: این فرصت را غنیمت شمرده، بر عزم راسخ دولت و ملت ایران در جهت تعمیق روابط دیرینه، برادرانه و توسعهٔ همکاری‌های جامع دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی با جمهوری خلق بنگلادش تأکید می‌نمایم.

رئیس جمهور همچنین در این پیام ، از خداوند متعال برای رئیس جمهور جدید بنگلادش در ایفای این مسئولیت خطیر آرزوی توفیقات روزافزون و برای مردم شریف بنگلادش نیز صلح،سعادت و بهروزی مسئلت کرد.