به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» همزمان با ویژه‌برنامه آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) امشب در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع در قالب موج ۱۷۴ و هفته بیست‌وپنجم برنامه «نحن المنتقمون» برگزار می‌شود و اقشار مختلف مردم در آن حضور خواهند داشت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این مراسم امشب، جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود.

مسیر برگزاری اجتماع از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر در نظر گرفته شده است و مردم کرمانشاه با حضور در این برنامه، بر همراهی و حمایت خود از ایران تأکید خواهند کرد.

این برنامه همزمان با آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) برگزار می‌شود و برگزارکنندگان بر حضور مردم و تداوم همراهی آنان با ایران تأکید کرده‌اند.