سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح ۳۶ طرح و پروژه بخش کشاورزی همزمان با هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: این طرح‌ها در بخش‌های آب و خاک، باغبانی و گلخانه، تعاون روستایی، دام و طیور، دامپزشکی، شیلات، صنایع کشاورزی و منابع طبیعی آماده بهره‌برداری شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: از مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده، ۴۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی، ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبارات ملی، ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبارات استانی و ۲۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز آورده شخصی بوده است.

کریمی ادامه داد: در حوزه آب و خاک ۱۴ طرح با اعتبار ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، باغبانی و گلخانه ۲ طرح با اعتبار ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، تعاون روستایی ۶ طرح با اعتبار ۸ میلیارد تومان و دام و طیور نیز ۶ طرح با اعتبار ۵۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: همچنین یک طرح دامپزشکی با اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، یک طرح شیلاتی با اعتبار ۵ میلیارد تومان، سه طرح صنایع کشاورزی با اعتبار ۱۵۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و سه طرح منابع طبیعی با اعتبار ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها زمینه ایجاد حدود ۳۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را در بخش‌های مختلف کشاورزی استان فراهم می‌کند.